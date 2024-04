Release Athens 2024: Mε ποιον headliner ταιριάζεις, σύμφωνα με το ζώδιό σου

Με ποιον καλλιτέχνη αξίζει να βγεις μετά το live, σύμφωνα με τα ζώδιά σας;

Τι χρειάζεται το τέλειο καλοκαιρινό live; Αρχικά, να έχεις βρει εισιτήριο στην ώρα σου. Έπειτα, να έχεις διαλέξει καλή παρέα. Και τέλος, να διαλέξεις έναν καλλιτέχνη και να βγείτε μετά τo live. Τι, όχι;

Σε αυτό εδώ το άρθρο, θα συνδυάσουμε μουσική, παρέα και ζώδια. Θα μάθεις ποιος headliner του Release Athens 2024 σου ταιριάζει, σύμφωνα με τα άστρα. Ίσως λειτουργήσει σαν ένας γνώμονας για να επιλέξεις εκείνους που θα δεις από κοντά, στην Πλατεία Νερού.

Mε ποιον headliner ταιριάζεις, σύμφωνα με το ζώδιό σου

Ο Rob Garza των Thievery Corporation είναι Κριός. Είναι ζώδιο της φωτιάς κι αυτό βγαίνει προς τα έξω, τόσο επί σκηνής όσο και στην παρέα. Κι αν είσαι Λέων ή Σκορπιός, θα μπορούσες να βγεις μαζί του ένα πραγματικά ενδιαφέρον date –θα έχεις να λες τις ιστορίες. Έχετε ίδια ενέργεια, άλλωστε, και κάπως θα μπλέξετε το φλερτ με τον ανταγωνισμό, πράγμα εξαιρετικά fun.

Η Sophie Hawley Weld, εκτός από πανέμορφη, είναι και Ταύρος. Θα τη δεις και θα πεις ότι είναι out of your league, αλλά έχει πίστη –αν ανήκεις στο ζώδιο του Καρκίνου, του Παρθένου ή του Ιχθύ, θα τα πείτε μία χαρά και θα περάσετε τέλεια. Θα βγάλετε ο ένας τον καλύτερο εαυτό του άλλου και θα μιλήσετε για ενδιαφέροντα θέματα.



Στο ζώδιο των Διδύμων, τώρα, σου έχουμε δύο ιδέες, ανάλογα με τα ακούσματά σου, το στυλ σου και το πόσο έντονα θα θέλεις να θυμάσαι το βράδυ. Από τη μία, έχεις τον Nergal Darski των Behemoth. Από την άλλη, τον John Taylor των Duran Duran. Πραγματικά, δεν υπάρχει σωστή απάντηση στο δίλημμα –βγες με όποιον θέλεις, εμείς στηρίζουμε. Αν είσαι Υδροχόος ή Ζυγός, σίγουρα θα ταιριάξετε.

Ο Chuck Billy των Testament είναι Καρκίνος. Κι αν εσύ είσαι Ταύρος ή Αιγόκερως, θα γίνετε δυάδα που δεν χάνει.

Ο Bruce Dickinson είναι Λέων. Αυτό σημαίνει πως, αν είσαι Κριός και μιλάτε καθένας για τον εαυτό του όλο το βράδυ, ή εκείνος θα μετακομίσει στην Ελλάδα για χάρη σου, ή εσύ θα γίνεις roadie χωρίς να το πολυσκεφτείς.

Με τον Παρθένο, ταιριάζουν ιδανικά οι Ταύροι, οι Καρκίνοι, οι Σκορπιοί και οι Αιγόκεροι. Αυτός είναι και ο λόγος που, και εδώ, σου δίνουμε πολλές επιλογές. Jarvis Cocker των Pulp, Dave Mustaine από Megadeth (μονόδρομος για εμένα, ωστόσο γεννήθηκα Κριός και, όταν πρόκειται για ζώδια, δεν ρισκάρεις), και Rob Halford από Judas Priest. Διάλεξε και πάρε.

Οι Ζυγοί είναι «τα καλά παιδιά του ζωδιακού» και ταιριάζουν ιδανικά με Διδύμους, Λέοντες, Τοξότες και Υδροχόους. Αν ανήκεις σε κάποιο από τα τέσσερα, οι Thom Yorke των The Smile και Eric Burton των Black Pumas θα σου δείξουν αν τους αξίζει ο τίτλος που τους «βαραίνει».

Οι Σκορπιοί, τώρα, είναι οι «κύριοι Συναίσθημα» του ζωδιακού. Σκορπιοί, επίσης, είναι ο Simon Le Bon των Duran Duran και ο Jonny Greenwood. Ταιριάζουν ιδανικά με Παρθένους και Αιγόκερους –επειδή αλληλοσυμπληρώνονται, άραγε; Δεν ξέρουμε Απλώς σου αφήνουμε εδώ αυτήν την πληροφορία. Εκμεταλλεύσου τη.

Αν εσύ είσαι Ζυγός, τώρα, ταιριάζεις εξαιρετικά με Τοξότες. Και Τοξότες είναι ο Parov Stelar και ο Daddy G των Massive Attack. Άλλη μία πληροφορία που αφήνουμε εδώ για να την εκμεταλλευτείς ανάλογα.

Ο Dexter Holland των Offspring είναι Αιγόκερως και έχει διδακτορικό στη μοριακή βιολογία. Κι αν εσύ είσαι Καρκίνος ή Σκορπιός, είναι πολύ πιθανό μετά το live να μιλάτε για επιστήμη ή να τραγουδάτε o ένας στον άλλον το Want You Bad. Ή και τα δύο, με όποια σειρά θέλετε.

Υδροχόος είναι ο Robert Del Najal των Massive Attack. Είναι και πολύ όμορφος, αντικειμενικά. Και αν εσύ είσαι Κριός, Δίδυμος ή Ζυγός, πρέπει να ξέρεις ότι ταιριάζετε όπως η φέτα στη χωριάτικη.

Ο Noodles των Offspring, τώρα, είναι Ιχθύς. Και ταιριάζει ιδανικά με τον εαυτό του, δηλαδή έναν ακόμα Ιχθύ. Αν βγείτε μετά το live , θα περάσετε τόσο καλά που, πιθανότατα, θα σε αφήσει να τον φωνάζεις με το μικρό του όνομα –Kevin, δηλαδή. Δεν τον βάφτισαν Noodles.