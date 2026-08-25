Ο Παρθένος στα επαγγελματικά: Δώσε του ένα χαοτικό business plan και θα εντοπίσει το λάθος που ξέφυγε από όλους

Είναι πρακτικός, εργατικός, αξιόπιστος, μεθοδικός και απόλυτα προσηλωμένος στη λεπτομέρεια

Ο Παρθένος μπορεί να μη μιλάει πολύ και να μην προσπαθεί να τραβήξει επάνω του τα φώτα, αλλά στον επαγγελματικό χώρο είναι εκείνος που γνωρίζει τι πρέπει να γίνει, πότε πρέπει να γίνει και κυρίως πώς πρέπει να γίνει για να γίνει σωστά. Είναι πρακτικός, εργατικός, αξιόπιστος, μεθοδικός και απόλυτα προσηλωμένος στη λεπτομέρεια. Δεν θα σου παρουσιάσει απλώς μια ωραία ιδέα, θα σου εξηγήσει εάν μπορεί να εφαρμοστεί, πόσο θα κοστίσει και ποια κουτάκια προϋποθέσεων πρέπει να συμπληρωθούν για να λειτουργήσει.

Ο Παρθένος λατρεύει την τάξη, την οργάνωση, τα προγράμματα, τις λίστες και την υπέροχη αρμονία ενός σωστά οργανωμένου Excel. Δώσε του ένα χαοτικό business plan και θα το μετατρέψει σε μια ξεκάθαρη, εφαρμόσιμη στρατηγική. Θα εντοπίσει το λάθος που ξέφυγε από όλους, θα προβλέψει τι μπορεί να πάει στραβά και θα βάλει σε σειρά ακόμη και τις πιο μπερδεμένες πληροφορίες. Μπορείς να του έχεις απίστευτη εμπιστοσύνη όταν πρόκειται για business plans, οικονομικά δεδομένα, προθεσμίες και οργάνωση. Είναι επίσης αυτός που θα έρθει να σου σκουπίσει, στο δικό σου το γραφείο, τα ψιχουλάκια τυρόπιτας που εσύ άφησες. Και ναι, είναι απολύτως πιθανό να βάλει ένα post-it στην κουζίνα με τους κανόνες υγιεινής, οδηγίες για το πώς πλένονται σωστά οι κούπες και μια ευγενική αλλά σαφέστατη υπενθύμιση ότι «ο νεροχύτης δεν είναι χώρος μόνιμης αποθήκευσης πιάτων».

Έχει επίσης ένα ιδιαίτερο, καυστικό και ευφυές χιούμορ. Μπορεί να μη μιλήσει πολύ σε μια επαγγελματική συνάντηση, αλλά όταν τελικά το κάνει, αυτά που θα πει θα έχουν τεράστια δόση ευθύτητας και καλού χιούμορ. Με μια μόνο ατάκα μπορεί να περιγράψει με απόλυτη ακρίβεια αυτό που όλοι σκέφτονται αλλά κανείς δεν τολμά να εκφράσει.

Το χιούμορ του είναι παρατηρητικό, στεγνό και καίριο – όπως ακριβώς και ο ίδιος. Μπορεί να γίνει λίγο γκρινιάρης όταν βλέπει προχειρότητα, ακαταστασία ή ανθρώπους που αγνοούν τις οδηγίες του. Πίστεψέ με, όμως: είναι από τα μεγαλύτερα asset που μπορείς να έχεις στον επαγγελματικό χώρο. Γιατί, όταν όλοι οι υπόλοιποι αναρωτιούνται τι πήγε στραβά, ο Παρθένος το έχει ήδη βρει, το έχει διορθώσει και, φυσικά, το έχει καταγράψει στο Excel.