Οι 10 κορυφαίες στιγμές της ποπ κουλτούρας για το 2021

Το 2021 ήταν σίγουρα η χρονιά των reunions. Αν και σκόπευαν να βγουν νωρίτερα και η πανδημία έβαλε φρένο στα γυρίσματα, τα Φιλαράκια και το Sex and the City ήταν αδιαμφισβήτητα οι μεγάλες επιστροφές. Τα Φιλαράκια ήταν απλά μία συνάντηση χωρίς σενάριο, με αναμνήσεις και δάκρυα, ενώ το δεύτερο ήταν μία συνέχεια που δεν ξέρουμε αν θα θέλαμε να είχαμε δει. Κάτι σαν το δεύτερο season του Emily in Paris.