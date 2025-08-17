Η πιο γρήγορη και νόστιμη φέτα στο air fryer

Ένα εύκολο και γρήγορο πιάτο, ιδανικό τόσο για μεσημέρι όσο και για βράδυ, όταν θέλουμε κάτι ελαφρύ αλλά νόστιμο.

Ψάχνετε ένα πιάτο απλό, γευστικό και με λίγα υλικά; Τότε φτιάξτε μαζί μας τη φέτα στο air fryer, ένα πιάτο ελαφρύ και γρήγορο που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Η συνταγή είναι πραγματικά απολαυστική: στο ψήσιμο η φέτα μαλακώνει, γίνεται πιο κρεμώδης και δένει τέλεια με τη γλυκύτητα των ντοματινιών.

Σερβίρισμα: Σερβίρουμε τη φέτα ζεστή, με τραγανό ψωμί και μπορούμε επίσης να τη χρησιμοποιήσουμε ως σάλτσα για ζυμαρικά: λιώνουμε τη φέτα με ένα πιρούνι μαζί με τα ντοματίνια και ανακατεύουμε με τα μακαρόνια μας. Ένα καλοκαιρινό πιάτο που τρώγεται και ζεστό αλλά και κρύο.

Υλικά

300 γρ. φέτα

300 γρ. ντοματίνια

1 μικρό κρεμμύδι

Ελαιόλαδο όσο χρειάζεται

Ρίγανη

Πιπέρι

Εκτέλεση

Κόβουμε τα ντοματίνια στη μέση. Στη συνέχεια κόβουμε το κρεμμύδι στη μέση και μετά σε λεπτές φέτες. Λαδώνουμε ελαφρά τον κάδο του air fryer και βάζουμε στο κέντρο τη φέτα. Γύρω γύρω απλώνουμε τα ντοματίνια και το κρεμμύδι. Ρίχνουμε με λίγο ελαιόλαδο, προσθέτουμε ρίγανη και πιπέρι και ανακατεύουμε. Ύστερα ψήνουμε στο air fryer στους 180 °C για 15 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει λίγο και σερβίρουμε. Καλή απόλαυση.