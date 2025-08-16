Το Χάρβαρντ προειδοποιεί για εξωγήινο «κατάσκοπο» κοντά στη Γη: Πόσο δίπλα μας είναι

Μέχρι και το Χάρβαρντ μιλά για «στενές επαφές τρίτου τύπου»

Ένας επιστήμονας του Χάρβαρντ εξέδωσε πρόσφατα μια ανησυχητική προειδοποίηση για ένα μυστηριώδες εξωγήινο αντικείμενο. Αυτή τη στιγμή, η NASA, η οποία το παρακολουθεί τηλεσκοπικά, επιβεβαίωσε προηγουμένως ότι ο 3I/ATLAS δεν προερχόταν από το ηλιακό μας σύστημα.

Ο εν λόγω κομήτης ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από το τηλεσκόπιο στο Ρίο Χουρτάδο της Χιλής την 1η Ιουλίου φέτος, και οι αστρονόμοι το έχουν χαρακτηρίσει ως διαστρικό λόγω του «υπερβολικού σχήματος της τροχιάς του».

Διάβασε τη συνέχεια στο reader.gr