Μεγάλη Βρετανία: Νεκρή βρέθηκε η διευθύντρια του Epsom College, μαζί με τον σύζυγο και την κόρη τους

Μέχρι στιγμής η αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει την ανάμειξη τρίτων προσώπων

Νεκρή μαζί με τον σύζυγό της και την 7χρονη κόρη της βρέθηκε σήμερα τα ξημερώματα η επικεφαλής του Epsom College στη Βρετανία, Emma Pattison.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι σοροί τους βρέθηκαν σε ένα ακίνητο στις εγκαταστάσεις του σχολείου, με την αστυνομία να εκφράζει βεβαιότητα πως πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό "χωρίς ανάμειξη τρίτων". Οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου των τριών ανθρώπων, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Only two months ago, Emma Pattison, the first female head of Epsom College, was telling pupils how excited she was about the year ahead.



“There is so much to come,” she told pupils on the school’s podcast.



