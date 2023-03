Εσύ θέλεις να ζήσεις ένα μαγικό τριήμερο με μια «κινηματογραφική» διαμονή 5 αστέρων στη Φλώρινα εντελώς δωρεάν; Εμείς σαφώς και ναι!

Το jennygr βρήκε τον προορισμό που ορίζεται ως πολυτέλεια. Φύση, Χώρος, Ηρεμία και Εξυπηρέτηση 5 αστέρων. Προδιαγραφές ευεξίας που παρατείνουν την εμπειρία των διακοπών ή των αποδράσεων. Αυτό χρειάζεσαι και αυτό χρειαζόμαστε όλες. Και με αφορμή τη σημερινή ημέρα σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου.

Ό,τι και αν συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας, όσο φορτική και να γίνεται η καθημερινότητα και η ρουτίνα μας, μόνο μια διαφυγή είναι αυτή που γαληνεύει το μέσα μας. Και δεν είναι άλλη από την επαφή με τη φύση. Το THE LYNX MOUNTAIN RESORT προσφέρει αυτή την απόλυτη επαφή με τη φύση σε ένα πλαίσιο πεντάστερης φροντίδας, άνεσης και περιποίησης, ενώ δε θα μπορούσε να λείπει το ποιοτικό φαγητό. Το boutique hotel είναι ένα «μπαλκόνι» στην picturesque πόλη της Φλώρινας, στο πιο κινηματογραφικό spot του Ελληνικού Βορρά. Ένα destination resort που έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει ανάλογα με την εποχή και που δεσπόζει στην πόλη του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, των Τεχνών και των φυσιολατρών, της γεύσης, του οίνου και των έξι λιμνών, στους πρόποδες της Πίνδου.



Το πολυτελές θέρετρο της Φλώρινας γίνεται ορμητήριο για αμέτρητες δραστηριότητες αλλά και καταφύγιο φιλοξενίας και πολυτέλειας, με 38 ευρύχωρα δωμάτια & σουίτες, state of the art παροχές και ένα όραμα ευζωίας στην καρδιά της φύσης.

Ονειρική διαμονή με minimal αισθητική και θέα που σε γαληνεύει

Εδώ που το #WokeUpLikeThis έχει αληθινό νόημα. Ξεκινήστε την ημέρα σας ανοίγοντας ένα παράθυρο στην καταπράσινη φύση της Φλώρινας, με τον φρέσκο, καθαρό αέρα να ανανεώνει τον νου και τις αισθήσεις σας.



Επιλέξτε την κατηγορία δωματίου που σας εξυπηρετεί από τα 38 ευρύχωρα δωμάτια & τις σουίτες του THE LYNX MOUNTAIN RESORT, όπως το Deluxe Mountain View, το Superior City View και τα Premier Rooms – τα μεγαλύτερα δωμάτια του resort για ακόμα πιο άνετη διαμονή. Η πεντάστερη φιλοξενία απογειώνεται με τα δωμάτια The Lynx Suite και The Lynx Grand Suite, στον δεύτερο όροφο του resort για ακόμα μεγαλύτερη ιδιωτικότητα και χαλάρωση.



Ένα ολόδικό σας «chalet» για μοναδικές στιγμές θαλπωρής μπροστά στα μεγάλα παράθυρα και το αναμμένο open τζάκι, μετά από μια επίσκεψη στο χιονοδρομικό κέντρο ή μία μέρα γεμάτη με δραστηριότητες στις κοντινές περιοχές. Your higher life, but better!

Γαστρονομία υψηλών προσδοκιών που ανεβάζει στα ύψη την εμπειρία του ταξιδιού σου

Six Lakes Restaurant ή αλλιώς, ο γαστρονομικός προορισμός όπου οι world class travellers συναντούν τη foodie πλευρά τους. Το εστιατόριο που πήρε το όνομά του από τις έξι λίμνες που βρίσκονται στην περιοχή, γίνεται σημείο συνάντησης των πιο smart chic επισκεπτών.

Πλημμυρισμένο με φυσικό φως το πρωί και θέα στα φώτα της πόλης το βράδυ, το Six Lakes Restaurant αξιοποιεί τα τοπικά προϊόντα δημιουργώντας αυθεντικά ελληνικά πιάτα για το πρωινό, το μεσημεριανό γεύμα ή το δείπνο σας, πάντα με πανοραμική θέα στην πανέμορφη Φλώρινα. Ο Head Chef Δημήτρης Τσανανάς και η ταλαντούχα ομάδα του δημιουργούν σύγχρονο Ελληνικό φαγητό, εμπνευσμένο από τις τοπικές παραδοσιακές συνταγές και εμπλουτισμένο με τα καλύτερα φρέσκα υλικά.

Luxurious εμπειρία για όλες τις αισθήσεις χωρίς spa; Δε γίνεται

Το WHITE MIST SPA πήρε το όνομά του από ένα ελαφρύ πέπλο ομίχλης που σκεπάζει διακριτικά τη βουνοκορφή απέναντι από το resort.

Σχεδιάστηκε για να επαυξάνει την ευχαρίστηση και να χαλαρώνει νου και σώμα με βάση τις αξίες λειτουργίας του resort. Τα προϊόντα δεν διαθέτουν χρωστικές, συντηρητικά ή parabens, είναι cruelty free, πλούσια σε φυσικά συστατικά.

Προσφέρει beauty και wellness θεραπείες καθώς και υπηρεσίες ομορφιάς & γυμναστηρίου, για μία ολιστική εμπειρία χαλάρωσης με την υπογραφή του THE LYNX MOUNTAIN RESORT.

Θέλεις να ζήσεις εντελώς δωρεάν την εμπειρία του Mountain Resort μαζί με τον δικό σου άνθρωπο που θα διαλέξεις; Το jenny.gr σε συνεργασία με το THE LYNX MOUNTAIN RESORT σου δίνει την ευκαιρία! Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδίκησε ένα ονειρικό τριήμερο περιποίησης άνεσης και ξεκούρασης, στη Φλώρινα!

The Lynx Mountain Resort: Λόφος Αγίου Παντελεήμωνος, 53100 Φλώρινα

Tηλ.: 23854 40900, E: [email protected] | www.thelynxresort.gr

Facebook: The Lynx Mountain Resort

Instagram: @thelynx_mountain_resort