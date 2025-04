To WORLD OF BEER FESTIVAL ξέρεις πως να περνάει καλά & σε περιμένει να ζήσεις μία ανεπανάληπτη εμπειρία!

Από τις 9 με 11 Μαΐου η καρδιά της πόλης «χτυπάει» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Σε αυτό το φεστιβάλ θα πιείς μοναδικές μπίρες, θα χορέψεις με τραγούδια που σίγουρα έχεις σιγοτραγουδήσει έστω και μία φορά στη ζωή σου, θα φας λαχταριστά hot dog, θα παίξεις games, θα πεις τα νέα σου με τον κολλητό / την κολλητή, θα περάσεις μια όμορφη ημέρα με τα παιδιά σου, θα βγεις το τέλειο ραντεβού με το κορίτσι σου ή το αγόρι σου, θα γελάσεις με την ψυχή σου

Αν νομίζεις λοιπόν ότι το WORLD OF BEER FESTIVAL είναι απλά ένα event κάνεις λάθος. Είναι η πιο τέλεια αφορμή για να βγεις μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Μυρωδιές, γεύσεις, γέλια, φωνές, μουσική θα γεμίσουν την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και μοναδικά vibes θα συναντηθούν σε ένα από τα πιο iconic φεστιβάλ. Για αυτό σε συμβουλεύω να μη χάσεις χρόνο και να μπεις τώρα εδώ για να κλείσεις το εισιτήριό σου στην προνομιακή τιμή προπώλησης των 5€!

Για να μπεις λοιπόν από τώρα στο mood και να πας προετοιμασμένη, κράτα σημειώσεις για όλα όσα θα βρεις, δοκιμάσεις, δεις και ζήσεις στο WORLD OF BEER FESTIVAL!

Στο φεστιβάλ θα γνωρίσεις μια εξαιρετική ποικιλία σε μπίρες. Οι εταιρίες που συμμετέχουν θα σερβίρουν από τις πιο κλασικές και αγαπημένες επιλογές έως και πιο ιδιαίτερες ετικέτες. Μπορείς δηλαδή να απολαύσεις μια παγωμένη Lager, μία σταρένια Weiss, μία αρωματική Ale, καθώς και να ανακαλύψεις και πιο πρωτότυπες με μαστίχα ή λεβάντα, craft, φρέσκιες, αφιλτράριστες, κλπ.

Ζουμερά burgers, λαχταριστά sandwiches, πρωτότυπα hot dog, παγωτό. Στην Street Food γειτονιά θα επιλέξεις για τις λιγούρες ανάμεσα σε αλμυρές και γλυκές λιχουδιές για όλα τα γούστα.

Ετοιμάσου και για 9 ξεσηκωτικές Συναυλίες. Από έντεχνο και rock μέχρι pop, swing και funky beats, το μαγικό line-up του φεστιβάλ περιλαμβάνει ονόματα που υπόσχονται αξέχαστες στιγμές. To Μusic Stage θα υποδεχτεί: Stavento, Onirama, Μελίνα Κανά, Υπόγεια Ρεύματα, Prestige The Band, Χρήστος Δάντης, Γιαγκίνηδες, The Speakeasies Swing Band, The Wedding Singers. Get ready to dance!

Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσες ώρες έχω περάσει με το να βλέπω reels από Λάμπρο Φισφή και Διονύση Ατζαράκη στο κινητό μου. Για αυτό και ανυπομονώ να τους συναντήσω από κοντά.

Καλά διάβασες. Οι αγαπημένοι και ανατρεπτικοί comedians έρχονται σαν Special Guest Hosts του Φεστιβάλ, το Σάββατο 10 Μαΐου και την Κυριακή 11 Μαΐου αντίστοιχα, πανέτοιμοι να κάνουν φοβερό χαμούλη με το κοινό.

Α και κάτι τελευταίο… Πέρνα και μια βόλτα από τη Games Area καθώς εκεί θα έχει air hockey, παιχνίδια δύναμης, μπασκετάκι αλλά και επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι, - ήθελα να παίξω προσωπικά από τότε που το είδα στη σειρά «Friends» στο σπίτι των Joy και Chandler.

Mη ξεχάσεις να στείλεις το link του άρθρου στους φίλους σου για να ψηθούν και αυτοί και εννοείται και το link του εισιτηρίου για να κλείσουν το δικό τους.

Το WORLD OF BEER FESTIVAL 2025 είναι Η ΠΡΟΤΑΣΗ για έξοδο στην πόλη 9-11 Μαΐου και νομίζω ότι αν δεν το έχεις κάνει ήδη ότι τώρα είναι η στιγμή να μπεις για να αγοράσεις το εισιτήριό σου στην προνομιακή τιμή προπώλησης των 5€*! https://worldofbeerfestival.gr/agora-eisitirioy/

Πάντα να θυμάσαι ότι στο Φεστιβάλ απολαμβάνουμε ΟΛΟΙ υπεύθυνα.-

*το εισιτήριο τις ημέρες του φεστιβάλ θα πωλείται online και στα φυσικά ταμεία 7€.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζεις;

Όλοι οι επισκέπτες θα πάρουν κατά την είσοδο τους tote bag που θα περιλαμβάνει συλλεκτικά και branded δώρα, όπως: 1 ποτήρι 330ml με χάραξη στα 100ml, 1 σουβέρ κ.ά.!

Useful info:

Ημέρες & ώρες

Παρασκευή 9 Μαΐου 2025, 17:00-00:00

Σάββατο 10 Μαΐου 2025, 14:00-00:00

Κυριακή 11 Μαΐου 2025, 14:00-00:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

