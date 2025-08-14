Γονική άδεια για την πρώτη ημέρα σχολείου - Τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς βάσει νόμου

Οι γονείς έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο, να απουσιάζουν από τον χώρο της εργασίας τους, προκειμένου να βρίσκονται στο πλευρό των παιδιών τους σε σημαντικές στιγμές του σχολείου.

Ο Αύγουστος μπορεί να αποτελεί κατεξοχήν μήνα διακοπών, ωστόσο οι περισσότεροι γονείς έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται την επιστροφή των παιδιών τους στο σχολείο. Ο Σεπτέμβριος βρίσκεται προ των πυλών και η προετοιμασία για την επιστροφή στα θρανία, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, χρειάζεται χρόνο. Η πρώτη ημέρα του Αγιασμού είναι σημαντική τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά, αφού σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου. Αλήθεια, γνωρίζεις ότι ως γονιός δικαιούσαι γονική άδεια από το κράτος;

Η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους γονείς να βρίσκονται στο πλευρό των παιδιών τους τόσο στην πρώτη ημέρα του Αγιασμού όσο και σε άλλες σχολικές παραστάσεις, αφού τους παρέχει το δικαίωμα να λαμβάνουν άδεια μετ’ αποδοχών. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας, κάθε γονέας μπορεί να απουσιάσει έως και τέσσερις εργάσιμες ημέρες ετησίως - είτε ολόκληρες είτε ορισμένες ώρες - προκειμένου να παρευρεθεί στο σχολείο.

Όπως προβλέπεται βάσει νόμου, κάθε γονέας μπορεί να λάβει γονική άδεια είτε για τον Αγιασμό είτε για τις ενημερώσεις προόδου και τους ελέγχους είτε για τις σχολικές γιορτές. Η γονική άδεια αφορά όλους τους γονείς ανεξαιρέτως - πλήρως ή μερικής απασχόλησης - που έχουν παιδιά έως 18 ετών. Πρόκειται για ένα δικαίωμα που δίνεται στους εργαζόμενους από την ελληνική νομοθεσία, συνεπώς δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ή περιθώρια για άρνηση.

Τι προβλέπει ο νόμος για τη γονική άδεια

Όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας, οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας), πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχουν δικαίωμα για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς και γονείς τέκνου με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του τέκνου, που φοιτά σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένο και παρακολουθεί προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (κδαπ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια, να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος, με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης και της εν γένει παρουσίας τους.

Να σημειωθεί, πως οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν τους εργοδότες τους με γραπτές υπεύθυνες δηλώσεις για το πώς θα αξιοποιήσουν τη γονική άδεια. Έχουν το δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει ο ένας από τους δύο ή να τη μοιραστούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Από την πλευρά τους, οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν στους εργαζόμενους σχετικές βεβαιώσεις, που να επιβεβαιώνουν τη γονική άδεια. Να τονισθεί πως η γονική άδεια αφορά στα παιδιά που πηγαίνουν νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο.

Εν κατακλείδι, να επισημάνουμε πως η γονική άδεια χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής και χορηγείται χωρίς περικοπή αποδοχών. Η γονική άδεια δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες και οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να λείπουν από τη δουλειά τους είτε ολόκληρη την ημέρα είτε μερικές ώρες. Ακόμα κι αν οι γονείς αποφασίσουν να τη μοιραστούν, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά τις τέσσερις ημέρες.

