Υπόθεση Προφιούμο: Το σεξουαλικό σκάνδαλο του 1960, που συγκλόνισε τη βρετανική πολιτική σκηνή 

Πώς η Κριστίν Κίλερ και ο Τζακ Προφιούμο απασχόλησαν τον Τύπο το 1963

Το ημερολόγιο έγραφε 5 Ιουνίου 1963 όταν ο Τζακ Προφιούμο, υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης, παραιτήθηκε, παραδεχόμενος στο Κοινοβούλιο πως είχε πει ψέματα για τη σχέση του με το 21χρονο μοντέλο και χορεύτρια, Κριστίν Κίλερ. Μόλις 10 εβδομάδες πριν, είχε αρνηθεί τα πάντα. Σε αυτό το σκάνδαλο που έμεινε στην ιστορία και έφερε ένα ντόμινο εξελίξεων, μόνο ένα πρόσωπο κρεμάστηκε στα μανταλάκια και το πλήρωσε ακριβά: Η Κριστίν Κίλερ.

Την εποχή εκείνη, ο φρενήρης Τύπος έγραφε πως η Κριστίν Κίλερ είχε ταυτόχρονη σχέση με έναν Σοβιετικό ναυτικό ακόλουθο, τον Γιεβγένι Ιβάνοφ, ο οποίος φέρεται πως ήταν κατάσκοπος. Χρόνια αργότερα από το πολιτικό σκάνδαλο που έμεινε στην ιστορία ως η «Υπόθεση Προφιούμο», η ίδια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Nationwide του BBC, για να πει τη δική της εκδοχή και τη δική της αλήθεια, σε μια ιστορία που έκρυβε ψέματα, σεξ, πυροβολισμούς, κατασκοπεία και την κατάρρευση της βρετανικής κυβέρνησης. «Για 20 χρόνια, νομίζω πως ήμουν απλώς ένα απόκομμα εφημερίδας. Ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να πω τη δική μου εκδοχή», είπε μεταξύ άλλων.

Η Κριστίν Κίλερ, που τότε ήταν ένα κορίτσι 19 ετών, δεν μπορούσε να αντιληφθεί τις πολιτικές διαστάσεις της υπόθεσης. Όταν το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε, κυνηγήθηκε και δαιμονοποιήθηκε από τον Τύπο. Μάλιστα, μια φωτογραφία της - γυμνή πάνω σε μια καρέκλα - έγινε σύμβολο της δεκαετίας του ’60.

Πριν όμως ξεσπάσει η υπόθεση Προφιούμο, η Κριστίν Κίλερ είχε ήδη βιώσει μία δύσκολη και τραυματική παιδική ηλικία. Γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1942 και μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, αφού ο πατέρας της εγκατέλειψε την οικογένειά του, όσο η ίδια ήταν ακόμα παιδί. Ως έφηβη, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατριό της και τους φίλους του, αλλά τα βάσανά της συνεχίστηκαν, όταν στα 17 της έμεινε έγκυος από έναν Αμερικανό στρατιωτικό. Στην Αμερική προσπάθησε ανεπιτυχώς να κάνει έκτρωση. Τελικά γέννησε έναν γιο, ο οποίος πέθανε έξι ημέρες αργότερα.

Αφού παράτησε το σχολείο στα 15, εργάστηκε ως μοντέλο και σερβιτόρα, πριν πιάσει δουλειά ως χορεύτρια στο Murray’s Cabaret Club, στο Σόχο. Εκεί γνώρισε και τον άνθρωπο που ουσιαστικά της άλλαξε τη ζωή - όχι προς το καλύτερο - τον Στίβεν Γουόρντ, ένας επιτυχημένος οστεοπαθητικός της Harley Street, που είχε για πελάτες μέλη της αριστοκρατίας, καθώς και κορυφαίες πολιτιστικές προσωπικότητες εκείνης της δεκαετίας. Αυτό ουσιαστικά του επέτρεπε να συναναστρέφεται με μερικούς από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους της χώρας.

Αν κάτι όμως του άρεσε πραγματικά, ήταν να γνωρίζει τις νεαρές φίλες του σε μεγαλύτερους και πιο ισχυρούς άνδρες. Κάπως έτσι πήρε υπό την προστασία του την Κριστίν Κίλερ, δίνοντας της χώρο μέχρι και στο διαμέρισμά του. Η φιλία τους, αν και στενή, παρέμεινε πλατωνική.

Την έπαιρνε μαζί του στα πάρτι, συστήνοντάς την σε πλούσιους άντρες φίλους του, ενθαρρύνοντας έτσι την οποιαδήποτε σχέση μεταξύ τους. Σε ένα από αυτά τα πάρτι, στην έπαυλη Κλίβεντεν του Λόρδου Άστορ, στις 8 Ιουλίου 1961, έγινε η γνωριμία με τον Τζακ Προφιούμο, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του και ηθοποιό, Βάλερι Χόμπσον. Εκείνος εντυπωσιάστηκε με την Κίλερ, ειδικά μετά την εμφάνισή της στην πισίνα.

Ωστόσο, σε αυτό το εξοχικό έμενε και ένας άλλος φίλος του Γουόρντ, ο Λοχαγός Ιβάνοφ. Η Κριστίν Κίλερ αργότερα παραδέχτηκε ότι είχε κοιμηθεί μία φορά μαζί του, αλλά δεν είχαν σχέση. «Δεν ήμουν ποτέ πραγματικά κοντά στον Ιβάνοφ. Βρεθήκαμε μια φορά αλλά ποτέ δεν ήμασταν εραστές. Αλλά με τον Προφιούμο… Υποθέτω ότι με είχε ιντριγκάρει, ίσως επειδή ήταν υπουργός, αλλά δεν συνειδητοποίησα πόσο επικίνδυνη ήταν η κατάσταση, κυρίως γιατί δεν υπήρχε δόλος από την πλευρά μου».

Αν και αρχικά προσπάθησε να τον αποφύγει, ο Γουόρντ την έπεισε να βγει με τον Τζακ Προφιούμο. Η σχέση τους κράτησε μόνο μερικές εβδομάδες. Η υπόθεση θα μπορούσε να είχε μείνει κρυφή, αν δεν είχε λάβει χώρα ένα περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του Γουόρντ το 1962, όταν δύο πρώην εραστές της Κίλερ, ο τραγουδιστής "Λάκι" Γκόρντον και ο μικροκακοποιός Τζόνι Έντζκομπ, πιάστηκαν στα χέρια για χάρη της.

Με τον Ψυχρό Πόλεμο σε πλήρη εξέλιξη και τα σκάνδαλα κατασκοπείας να βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, η υπόθεση Προφιούμο τράβηξε αμέσως την προσοχή των Μέσων. Για την ακρίβεια, το 1961, ο αξιωματικός της βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας, Τζορτζ Μπλέικ, είχε αποκαλυφθεί ως διπλός πράκτορας της KGB και την ίδια χρονιά πέντε Βρετανοί, γνωστοί ως η Σπείρα Κατασκοπείας του Πόρτλαντ, είχαν πιαστεί να συνωμοτούν για διαβίβαση επίσημων μυστικών στη Μόσχα. Κάπως έτσι μπήκαν στο μικροσκόπιο και οι φήμες που ήθελαν τον Τζακ Προφιούμο να έχει σχέση με την Κριστίν Κίλερ και την πιθανότητα να είχε αποκτήσει μυστικά από αυτόν και να τα είχε μεταβιβάσει στον Ιβάνοφ.

Η Κριστίν Κίλερ κατέφυγε στην Ισπανία για να αποφύγει να καταθέσει στη δίκη του Τζον Έτζκομπ, ο ένας από τους δύο που εμπλεκόταν στους πυροβολισμούς εκείνο το βράδυ. Αλλά αυτό δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να εντείνει το ενδιαφέρον του κοινού. Ο Προφιούμο αρνήθηκε την ύπαρξη σχέσης, αλλά και της οποιαδήποτε ανάρμοστης συμπεριφοράς μαζί της.

Δέκα εβδομάδες αργότερα, παραδέχθηκε το ψέμα του. Αλλά το σκάνδαλο δεν σταμάτησε εκεί. Λίγες ημέρες αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε τον Στίβεν Γουόρντ για μαστροπεία και κέρδη από ανήθικες δραστηριότητες. Στο δικαστήριο, η Κριστίν Κίλερ παρουσιάστηκε ως ιερόδουλη. Να σημειωθεί πως καμία από τις προσωπικότητες που κάποτε τον θαύμαζαν δεν εμφανίστηκε για να τον υπερασπιστεί.

Ο Γουόρντ αυτοκτόνησε την τελευταία ημέρα της δίκης, λίγο πριν ανακοινωθεί η απόφαση, η οποία τον είχε κρίνει ένοχο. Σήμερα, πολλοί θεωρούν πως υπήρξε θύμα πολιτικής σκευωρίας. Το 1963, το πόρισμα του Λόρδου Ντένινγκ ανέφερε πως η εθνική ασφάλεια δεν διακυβεύτηκε, αλλά κατέληγε πως ο Γουόρντ ήταν "απολύτως ανήθικος". Ο Πρωθυπουργός Χάρολντ Μακμίλαν παραιτήθηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς και το Συντηρητικό Κόμμα έχασε τις εκλογές το 1964.

Ο Προφιούμο αποσύρθηκε από την πολιτική και αφιερώθηκε σε φιλανθρωπικό έργο, για το οποίο τιμήθηκε με CBE από τη βασίλισσα. Η Κριστίν Κίλερ, αντίθετα, έμεινε ξεχασμένη και φτωχή. Το 1983, μίλησε στο BBC και κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της Nothing But..., λέγοντας: «Άλλοι έχουν γράψει σκουπίδια και ψέματα για μένα. Ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια».

Η ζωή της μεταφέρθηκε σε πέντε βιβλία, με πιο γνωστό το Scandal, που έγινε ταινία το 1989 με την Τζοάν Γουόλεϊ στον ρόλο της. Ο συγγραφέας Ντάγκλας Τόμπσον, που συνεργάστηκε με την Κρίστιν Κίλερ στο βιβλίο της «The Truth at Last», είπε όταν πέθανε το 2017: «Δεν κατάφερε ποτέ να ξεφύγει από αυτό. Πάντα θα ήταν η Κριστίν Κίλερ».