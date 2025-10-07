Σοκαριστική καταγγελία από την Πένυ Σκάρου: "Βιάστηκα από έναν 70χρονο και έμεινα έγκυος"

Σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής προέβη η Πένυ Σκάρου, μιλώντας για τον βιασμό που υπέστη από έναν 70χρονο άντρα - χωρίς να καταλάβει τίποτα. Η ένδειξη της εγκυμοσύνης ήταν εκείνη που που την “αφύπνισε”.

Η Πένυ Σκάρου - τραγουδίστρια και πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού ΑμεΑ στην ξιφασκία - προέβη σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας δημόσια ότι πριν από τρία χρόνια έπεσε θύμα βιασμού, χωρίς καν να το γνωρίζει. Ένας 70χρονος άντρας, τον οποίο ήξερε προσωπικά, έριξε κάτι στο ποτό της, προκειμένου να χάσει τις αισθήσεις της, και τη βίασε, ενώ εκείνη ήταν λιπόθυμη. Το επόμενο πρωί, η Πένυ Σκάρου ξύπνησε στο σπίτι της, δίχως να γνωρίζει τίποτα. Έναν μήνα μετά, έγινε η τραγική αποκάλυψη. Η αθλήτρια - τραγουδίστρια ήταν έγκυος. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο είχε σχέση με γυναίκα.

Καλεσμένη στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Το ‘χουμε», η Πένυ Σκάρου περιέγραψε για πρώτη φορά τις τραγικές στιγμές που βίωσε πριν από τρία χρόνια. Αυτή η υπόθεση, που άνοιξε το 2022, θα περάσει το κατώφλι του δικαστηρίου στις 8 Οκτωβρίου του 2025, με στόχο τη δικαίωσή της και την τιμωρία του ανθρώπου που υποστηρίζει ότι κρύβεται πίσω από τον βιασμό της. «Βιάστηκα από έναν άνθρωπο 70 χρονών, που ήταν γνωστός μου. Μου έριξε κάτι στο ποτό και δεν θυμόμουν τίποτα. Μετά από έναν μήνα, διαπίστωσα ότι ήμουν έγκυος, ενώ τότε διατηρούσα σχέση με κοπέλα. Έτσι κατάλαβα τι είχε συμβεί», εξομολογήθηκε η Πένυ Σκάρου, εξηγώντας πως εκείνο το βράδυ την είχε καλέσει στο σπίτι του για ένα ποτό.

Ένα μήνα αργότερα, όταν συνειδητοποίησε τι έχει συμβεί, προέβη σε καταγγελία, θεωρώντας πως αυτός ο άνθρωπος έχει βλάψει κι άλλες γυναίκες. «Δεν είναι εύκολο να καταγγείλεις κάτι τέτοιο, ούτε ψυχολογικά, ούτε οικονομικά. Εδώ και τρία χρόνια δεν το είχα πει δημόσια, γιατί δεν ήθελα να νομίσει κανείς ότι το εκμεταλλεύομαι. Πλέον έχει οριστεί δικάσιμος για τις 8 Οκτωβρίου».

Ο 70χρονος από την πλευρά του, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, χαρακτήρισε τη σεξουαλική πράξη «συναινετική» και απόρησε που η Πένυ Σκάρου δεν θυμόταν τι είχε συμβεί. Η τραγουδίστρια διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς τους, καταγγέλλοντας τον βιασμό της.

«Η εγκυμοσύνη ήταν η απόδειξη ότι με είχε βιάσει. Αν είχα έστω και μια υποψία ότι μπορεί να φταίω εγώ, δεν θα το κατήγγειλα», τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της. «Αν ήμουν με άντρα εκείνο το διάστημα, ίσως έριχνα την εγκυμοσύνη σε εκείνον. Αλλά είμαι bisexual και είχα σχέση με γυναίκα. Εκείνη δεν με στήριξε όσο θα ήθελα – θύμωσε που πήγα σπίτι του, αν και δεν το είχα θεωρήσει επικίνδυνο». Η Πένυ Σκάρου γνωστοποίησε στη συνέχεια πως απέβαλε την ημέρα που έμαθε για την εγκυμοσύνη, γεγονός που την απέτρεψε από το να οδηγηθεί στην αίθουσα των εκτρώσεων.

Από το 2022 μέχρι σήμερα, ο 70χρονος άνδρας εξακολουθεί να είναι ελεύθερος, γεγονός που η αθλήτρια σημειώνει με πικρία. Μετά από έναν μεγάλο αγώνα που έδωσε - προσπαθώντας να τον κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας - πλησιάζει η στιγμή της δικαίωσης. «Εδώ και τρία χρόνια αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Η μητέρα μου στάθηκε στο πλευρό μου. Ο πατέρας μου το έμαθε πολύ αργότερα, μόλις πριν ενάμιση χρόνο – το είχαμε κρατήσει κρυφό».

Αυτός ο εφιάλτης που έζησε και εξακολουθεί να βιώνει δεν άφησε ανεπηρέαστη την ψυχολογία της. Η Πένυ Σκάρου παρουσίασε συμπτώματα κατάθλιψης και οδηγήθηκε στην ψυχοθεραπεία, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την τραγική και επίπονη ψυχικά και σωματικά εμπειρία.