Κρουζ Μπέκαμ - Τζάκι Αποστέλ: Έκριναν τη διαφορά ηλικίας τους και εκείνη απάντησε όπως έπρεπε

“Γιατί μία 29χρονη να βγαίνει με έναν 20χρονο;”, έγραψε χρήστης του διαδικτύου, με τη Τζάκι Αποστέλ να του απαντά προσωπικά.

Ο Κρουζ Μπέκαμ - ο μικρότερος από τους γιους της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ - είναι ζευγάρι εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο με την Τζάκι Αποστέλ. Οι δυο τους έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση τους, πραγματοποιώντας επίσημες εμφανίσεις, είτε μόνοι είτε στο πλευρό των Μπέκαμ. Το Σαββατοκύριακο, σύσσωμη η οικογένεια - εκτός από τον Μπρούκλιν και τη σύζυγό του, Νίκολα - ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα, προκειμένου να παρακολουθήσει το show της Βικτόρια Μπέκαμ και να τη στηρίξει σε αυτό το νέο βήμα. Ο Κρουζ Μπέκαμ ήταν συνοδευόμενος από την αγαπημένη του, Τζάκι Αποστέλ.

Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς εμφανίστηκε φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο στράπλες φόρεμα, ενώ μοιράστηκε αρκετές προσωπικές στιγμές από το παρασκήνιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο IG. Ωστόσο, ένα αρνητικό σχόλιο κάτω από σχετική ανάρτηση της Βικτόρια Μπέκαμ, έκανε λόγο για τη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού, χαρακτηρίζοντάς την «παράξενη». Ο χρήστης έγραψε συγκεκριμένα: «Γιατί μία 29χρονη να βγαίνει με έναν 20χρονο; Αυτό είναι απλώς περίεργο».

Η Τζάκι Αποστέλ απάντησε ευθέως σε σχόλιο για τη διαφορά ηλικίας με τον Κρουζ Μπέκαμ

Η Τζάκι Αποστέλ δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο, επιλέγοντας να είναι ξεκάθαρη και ουσιαστική: «Επειδή είναι ευγενικός, αστείος, έξυπνος, τρυφερός, φιλόδοξος, ώριμος, ταλαντούχος, πιστός και επίσης αρκετά όμορφος», έγραψε και πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να την υποστηρίξουν. «Δεν είναι περίεργο, λέγεται αγάπη και δεν είναι δουλειά κανενός άλλου», σχολίασε μια ακόλουθος, ενώ άλλη έγραψε: «Ο άντρας μου είναι 8 χρόνια μικρότερός μου και το προτείνω ανεπιφύλακτα».

Παρά τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας, ο Κρουζ Μπέκαμ και η Τζάκι Αποστέλ απολαμβάνουν τον έρωτά τους, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα και τα προσβλητικά σχόλια. Το ζευγάρι δείχνει να είναι αχώριστο, με εκείνη να δημοσιεύει συχνά κοινές φωτογραφίες τους στα social media, ακόμα και από προσωπικές στιγμές της καθημερινότητας.

Ο Κρουζ Μπέκαμ και η Τζάκι Αποστέλ ξεκίνησαν τη σχέση τους το καλοκαίρι του 2024, με την πρώτη κοινή ανάρτηση στο Instagram να γίνεται τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Από τότε, οι κοινές εμφανίσεις και οι σχετικές δηλώσεις τους δείχνουν πως η σχέση τους εξελίσσεται σταθερά και πως ανάμεσά τους υπάρχει ισχυρό δέσιμο.

