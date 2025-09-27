Από τον Τομ Χανκς και τη Ρίτα Γουίλσον μέχρι τους Μπέκαμ - 10 ζευγάρια του Χόλιγουντ επιβεβαιώνουν το “για πάντα μαζί”

Αυτά τα χολιγουντιανά ζευγάρια επιβεβαιώνουν πως η αγάπη αντέχει στον χρόνο και πως το «για πάντα» υπάρχει ακόμα στις ανθρώπινες σχέσεις.

Εν έτει 2025, αν για κάτι είμαστε πολύ σίγουροι, είναι πως οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν ένα πολύπλοκο, σύνθετο και ενίοτε στενάχωρο θέμα. Η επικοινωνία, η επαφή, ο διάλογος, δεν είναι αυτονόητα και ενώ τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ απλά, έχουμε την τάση να τα μπερδεύουμε και να μπερδευόμαστε, όπως το κουβάρι του μαλλιού. Σε κάθε φαινόμενο, ωστόσο, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σίγουρα και εσύ γνωρίζεις ζευγάρια που έχουν «αντέξει» στον χρόνο και παραμένουν ερωτευμένα και αφοσιωμένα στη σχέση τους. Αν όχι, θα σε πάμε μια βόλτα μέχρι το Χόλιγουντ.

Ορισμένα διάσημα ζευγάρια έχουν βρει το μυστικό για μια μακροχρόνια ευτυχισμένη σχέση και συνεχίζουν ενωμένα, μετά από δεκαετίες κοινής πορείας. Μπορεί να μην αποτελούν πλειονότητα, όμως ο δεσμός τους είναι δυνατός και η αγάπη τους παραμένει αναλλοίωτη μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Εμείς στο JennyGr φτιάξαμε μια λίστα με τα 10 πιο αγαπημένα μας ζευγάρια που απολαμβάνουν τον έγγαμο βίο τους και μεγαλώνουν όντας ευτυχισμένοι μαζί.

Τα ζευγάρια του Χόλιγουντ που βρίσκονται σε μακροχρόνιους γάμους

Κάθριν Ζέτα‑Τζόουνς & Μάικλ Ντάγκλας

Μπορεί να τους χωρίζουν 25 χρόνια διαφορά, όμως η αγάπη δεν κοιτάει ηλικίες - και αυτό το ζευγάρι το αποδεικνύει περίτρανα. Ο Μάικλ Ντάγκλας εντυπωσιάστηκε τόσο από την Κάθριν Ζέτα‑Τζόουνς όταν την είδε στην ταινία «Ζορό», που δεν δίστασε να ζητήσει από τον μάνατζέρ του να τους φέρει σε επαφή. Και κάπως έτσι, άρχισε ένα από τα πιο διάσημα love stories του Χόλιγουντ. Παντρεύτηκαν το 2000 στο πολυτελές Plaza Hotel της Νέας Υόρκης, με καλεσμένους αστέρες όπως ο Τομ Χανκς και η Γούπι Γκόλντμπεργκ. Απέκτησαν δύο παιδιά, πέρασαν κρίση το 2013, αλλά τελικά ξαναβρήκαν τον δρόμο ο ένας προς τον άλλον.

Κέβιν Μπέικον & Κίρα Σέντγουϊκ

Ένας έρωτας βγαλμένος από κινηματογραφικό σενάριο. Ο Κέβιν Μπέικον και η Κίρα Σέντγουϊκ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της τηλεταινίας Lemon Sky το 1987 και δεν άργησαν να γίνουν ζευγάρι. Εκείνος της έκανε πρόταση την Παραμονή Χριστουγέννων και λίγους μήνες μετά, παντρεύτηκαν. Από τότε παραμένουν αχώριστοι - πάνω από 35 χρόνια κοινής πορείας, με δύο παιδιά, τον Τράβις και τη Σόσι. Πάντα χαμηλών τόνων, χωρίς σκάνδαλα, αποτελούν ένα από τα πιο σταθερά ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Ρίτα Γουίλσον & Τομ Χανκς

Ίσως να μην το γνωρίζεις, αλλά η Ρίτα Γουίλσον έχει ελληνικές ρίζες - και ο Τομ Χανκς λατρεύει την Ελλάδα. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1981, όταν εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος. Όμως η χημεία τους ήταν εμφανής. Ο Τομ Χανκς χώρισε το 1987 και η σχέση τους έγινε επίσημη. Παντρεύτηκαν έναν χρόνο μετά και από τότε είναι αχώριστοι. Έχουν αποκτήσει δύο γιους και αγαπούν να περνούν τα καλοκαίρια τους στην Αντίπαρο, όπου διαθέτουν εξοχικό.

Βικτώρια & Ντέιβιντ Μπέκαμ

Η «Posh Spice» και ο πιο διάσημος Βρετανός ποδοσφαιριστής των ‘90s είναι κάτι παραπάνω από ένα celebrity couple. Η Βικτώρια και ο Ντέιβιντ γνωρίστηκαν το 1997 σε έναν αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και δύο χρόνια μετά ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, σε έναν παραμυθένιο γάμο. Απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Το 2017 ανανέωσαν τους όρκους τους σε μια πιο ιδιωτική τελετή, δείχνοντας ότι η αγάπη τους παραμένει δυνατή, μετά από τόσα χρόνια κοινής πορείας.

Μπιγιονσέ & Jay Z

Εκείνη, μια star της pop. Εκείνος, ένας από τους κορυφαίους ράπερ της εποχής του. Μαζί, ένα δυνατό δίδυμο και στη μουσική αλλά και στη ζωή. Η Μπιγιονσέ γνώρισε τον Jay Z το 2000, σε ηλικία μόλις 18 ετών. Πολύ σύντομα ξεκίνησαν να βγαίνουν και το 2008 παντρεύτηκαν μυστικά. Παρά τα σκάνδαλα και τις δυσκολίες, το ζευγάρι έμεινε ενωμένο, μεγαλώνοντας τρία παιδιά.

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ & Μάθιου Μπρόντερικ

Μπορεί να είναι η απόλυτη fashionista της Νέας Υόρκης στο Sex and the City, αλλά στην πραγματική της ζωή, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι απόλυτα αφοσιωμένη στον σύζυγό της, Μάθιου Μπρόντερικ. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από το θέατρο, στα ‘90s, και έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση ως ζευγάρι λίγο μετά τον χωρισμό της ηθοποιού από τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Παντρεύτηκαν το 1997 σε μια απλή, αλλά συγκινητική τελετή και σήμερα έχουν τρία παιδιά.

Αλίσια Κις & Σουίζ Μπιτζ

Η Αλίσια Κις και ο Σουίζ Μπιτζ είναι το απόλυτο match της μουσικής σκηνής. Γνωρίστηκαν ως έφηβοι, αλλά η σχέση τους άρχισε να ανθίζει πολλά χρόνια αργότερα, όταν εκείνος ήταν σε διάσταση με την πρώτη του σύζυγο. Το 2010 παντρεύτηκαν στη Γαλλία, ενώ η Αλίσια ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί τους. Από τότε παραμένουν ερωτευμένοι, θέτοντας σε προτεραιότητα την οικογένειά τους.

Νικόλ Κίντμαν & Κιθ Έρμπαν

Εκείνη, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου. Εκείνος, αστέρας της country μουσικής. Όταν η Νικόλ Κίντμαν γνώρισε τον Κιθ Έρμπαν το 2005, ήταν έτοιμη για ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της - και εκείνος μπήκε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Παντρεύτηκαν έναν χρόνο μετά, στην Αυστραλία, και από τότε βαδίζουν μαζί, ξεπερνώντας κάθε δυσκολία, και μεγαλώνοντας δύο κόρες. Η σχέση τους είναι τρυφερή, αυθεντική και βαθιά ανθρώπινη - ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της Αυστραλίας (και όχι μόνο).

Πενέλοπε Κρουζ & Χαβιέ Μπαρδέμ

Δύο κορυφαίοι ηθοποιοί, με κοινό παρελθόν και κοινή πορεία στη ζωή. Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ γνωρίστηκαν το 1992 στα γυρίσματα του Jamón Jamón, αλλά χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να δουν ο ένας τον άλλον ερωτικά. Η σπίθα άναψε το 2008, στα γυρίσματα της ταινίας Vicky Cristina Barcelona, του Γούντι Άλεν. Παντρεύτηκαν αθόρυβα λίγα χρόνια αργότερα και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Τζούλια Ρόμπερτς & Ντάνιελ Μόντερ

Η Τζούλια Ρόμπερτς γνώρισε τον Ντάνιελ Μόντερ - διευθυντή φωτογραφίας - στα γυρίσματα της ταινίας The Mexican, το 2000. Εκείνη ήταν τότε σε σχέση με τον Μπέντζαμιν Μπρατ, και εκείνος παντρεμένος. Μετά τον χωρισμό και των δύο από τους τότε συντρόφους τους, έγιναν ζευγάρι και το 2002 παντρεύτηκαν. Από τότε, έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Η ηθοποιός είχε δηλώσει πως το μυστικό τους είναι η απλότητα, το χιούμορ και το να φροντίζουν ο ένας τον άλλον καθημερινά.



