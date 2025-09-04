Χάρι Στάιλς & Ζόι Κράβιτς είναι επίσημα ζευγάρι - Μόλις κυκλοφόρησαν οι πρώτες κοινές φωτογραφίες

Μετά τις φήμες, ήρθε και η επιβεβαίωση που όλοι περιμέναμε.

Ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτς μόλις επιβεβαιώθηκε πως είναι ζευγάρι. Λίγες ημέρες μετά τις φήμες που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των ξένων μέσων, το ζευγάρι εθεάθη να περπατά πιασμένο χέρι - χέρι στους δρόμους της Νέας Υόρκης, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα τριγύρω του. Οι δυο τους φαίνεται πως βρίσκονται στην αρχή μιας όμορφης σχέσης - αν και επιθυμία τους είναι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

Σύμφωνα με το Page Six, ο Χάρι Σταίλς και η Ζόι Κράβιτς απαθανατίστηκαν να κάνουν μια χαλαρή βόλτα σε μια γειτονιά του Μπρούκλιν, φορώντας casual και άνετα ρούχα. Αυτόπτης μάρτυρας που εντόπισε το ζευγάρι, μετέφερε πως γελούσε, διασκέδαζε και συνομιλούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της εξόδου του. Μάλιστα, όπως επισήμανε, ήταν σαφές πως οι δύο τους είναι σίγουρα ζευγάρι και, μάλιστα, ερωτευμένο.

Μπορεί στο παρελθόν η προσωπική ζωή τους να έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ωστόσο αυτή τη φορά επιθυμούσαν και οι δύο να είναι πολύ προσεκτικοί. Η ημέρα που επέλεξαν για τη βόλτα τους ήταν εργάσιμη, ήταν μεσημέρι, ενώ οι δρόμοι που περπατούσαν ήταν αρκετά ήσυχοι και απομονωμένοι. «Εκείνη την ημέρα, ήμασταν κυριολεκτικά μόνο εμείς στον δρόμο», σχολίασε η ίδια πηγή.

Harry Styles and Zoë Kravitz spotted together in Rome. pic.twitter.com/BBOCk0RfMi — Buzzing Pop (@BuzzingPop) August 25, 2025

Το πρώτο δημοσίευμα που υποστήριζε πως ο Χάρι Σταίλς και η Ζόι Κράβιτς έχουν έρθει κοντά, κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα, όταν το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στη Ρώμη. Οι πρόσφατες κοινές φωτογραφίες από τη βόλτα τους, έρχονται να επιβεβαιώσουν πως στο Χόλιγουντ υπάρχει νέο ειδύλλιο. Και - αν μας ρωτάς - μας αρέσει πολύ.