Η exclusive παρουσίαση της Zeus+Δione με φόντο τον Αθηναϊκό νυχτερινό ουρανό

H Zeus+Δione παρουσίασε τη Συλλογή Resort ’26, το Γούρι της νέας χρονιάς, αλλά και τη νέα ανανεωμένη ταυτότητα του brand σε ένα exclusive κάλεσμα. To Jenny.gr ήταν εκεί

H Zeus+Δione παρουσίασε τη Συλλογή Resort ’26, το Γούρι της νέας χρονιάς, αλλά και τη νέα ανανεωμένη ταυτότητα του brand σε ένα exclusive κάλεσμα για φίλους από τον χώρο της μόδας και των media, στο ολοκαίνουριο Athens Capital – MGallery Collection στην οδό Ζαλοκώστα. Έναν χώρο που αφουγκράζεται τον παλμό του αθηναϊκού κέντρου και επαναπροσδιορίζει την έννοια του “σπιτιού” για τον σύγχρονο ταξιδιώτη, είτε βρίσκεται στην πόλη για επαγγελματικούς λόγους είτε για απόλαυση.

Αυτή η φιλοσοφία αποτέλεσε και τον καμβά της παρουσίασης: η Προεδρική Σουίτα διαμορφώθηκε έτσι ώστε να αφηγείται το 24ωρο της σύγχρονης «Zeus+Δione γυναίκας». Μιας γυναίκας που φτάνει στην Αθήνα για λίγες ώρες, περιπλανιέται στην πόλη, εμπλουτίζει τη γκαρνταρόμπα της με νέα staple κομμάτια, κι έπειτα, σε μια ήρεμη, έναστρη νύχτα, απολαμβάνει ένα ποτήρι κρασί στη βεράντα, με τη φωτισμένη Ζαλοκώστα μπροστά της και τζαζ νότες να ακούγονται από το στενό απέναντι. Δίπλα της, ένα τηλεσκόπιο, για να παρατηρεί τους «φρουρούς του ουρανού», τα αστέρια που μένουν πάντα εκεί, σταθερά, σαν μια υπόσχεση ότι υπάρχει κάτι στο σύμπαν που παραμένει αμετάβλητο.

Κάτω από αυτό το αστρικό φως ξεδιπλώθηκε και η ιστορία της Resort ’26. Μιας συλλογής που χαρακτηρίζεται από ανανεωμένες ζακάρ υφάνσεις, περίτεχνα κεντήματα και μια αισθησιακή απλότητα που ξεκινά από τον αργαλειό. Από το κουκουλάρικο μετάξι έως το βαμβακομέταξο και τα εκλεκτά βαμβακερά, κάθε ύφασμα φέρει την ταυτότητα του τόπου και της χειροποίητης παράδοσης, την αφοσίωση και τη δεξιοτεχνία των Ελλήνων τεχνιτών.

Το Tempo ζακάρ εξελίσσεται: υφαίνεται σε βαμβακομέταξο, αποτυπώνεται ανάγλυφα πάνω σε δέρμα, γίνεται cut-out σε ultra-suede, πλέκεται στο χέρι με βελονάκι. Κάνει επίσης την εμφάνισή του στα μαγιό, υφασμένα εξ ολοκλήρου σε ζακάρ, αλλά και στα πλήρη beachwear σετ, με τον Marios Schwab, creative director της Zeus+Δione, να παρουσιάζει για πρώτη φορά ολοκληρωμένα σύνολα παραλίας (καφτάνι, μαγιό, πετσέτα), όλα απόλυτα εναρμονισμένα σε χρώμα και υφή.

Οι γραμμές παραμένουν έντονες και καθαρές, με τις καμπύλες να εμφανίζονται αποκλειστικά στο κροσέ μοτίβο που θυμίζει ανθικά σχέδια. Η παλέτα είναι γήινη και ουδέτερη: εκρού και μαύρο για βάση, ενώ στα Tempo ζακάρ ξεδιπλώνονται αποχρώσεις του μπλε - από το βαθύ έως το απαλό - μαζί με ροζ αντικέ και χακί. Όλες οι αποχρώσεις γλιστρούν αρμονικά σε dégradé, αποκαλύπτοντας την πλήρη χρωματική τους κλίμακα.

Τα διαυγή, μακρινά αστέρια λάμπουν τώρα σε αξεσουάρ και κοσμήματα· εμφανίζονται ανάγλυφα, κεντημένα ή σμιλεμένα πάνω σε raffia, δέρμα και μέταλλο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Γούρι του 2026: ένα κόσμημα σε μορφή αστεριού, εμπνευσμένο από την Αστερία, την Τιτανίδα θεά των πεφταστεριών και των προφητικών ονείρων, κόρη του Ουρανού και της Γης∙ μια αινιγματική μορφή που περιπλανιόταν στη νύχτα ως φύλακας των μυστικών της.

Τη βραδιά συμπλήρωσαν με την παρουσία και τις γνώσεις τους ο αστρονόμος Νίκος Τρεμούλης, στενός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και η αστροφυσικός Αναστασία Φιόρη - Μεταλληνού, υπεύθυνη Επικοινωνίας της Επιστήμης στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Θησείου. Με ένα τηλεσκόπιο στημένο στη βεράντα, μοιράστηκαν με τους καλεσμένους πολύτιμες πληροφορίες για τον νυχτερινό ουρανό της Αθήνας, ζωντανεύοντας τη μαγεία των αστεριών.

Τα χειροποίητα δώρα της βραδιάς επιμελήθηκε ο Ιστορικός Σύλλογος Εκπαιδεύσεως Νεανίδων, που εδώ και 153 χρόνια τιμά και στηρίζει τη χειροτεχνία και τις γυναίκες. Μαξιλαράκια λεβάντας ντυμένα με το μετάξι της Zeus+Δione, κεντήθηκαν στο χέρι με τους 12 ζωδιακούς αστερισμούς από τις κεντήστρες του ΣΕΝ, αποτελώντας το πιο ευφάνταστο κλείσιμο μιας νύχτας αφιερωμένης στην ελληνική δημιουργία.