Το ταλαντούχο κοριτσάκι του Love Actually είναι πλέον μια εντυπωσιακή γυναίκα

To Love Actually είναι -εντελώς αντικειμενικά- η καλύτερη χριστουγεννιάτικη ρομαντική ταινία του κόσμου. Ανάμεσα στις δεκάδες ιστορίες της που περιπλέκονται, είναι και εκείνη του μικρού Sam (του γιου του Liam Neeson) ο οποίος μαθαίνει ντραμς για να εντυπωσιάσει τη Joanna, που είναι ένας είδος superstar του σχολείου του. Θυμάστε το πολύ λαμπερό κορίτσι με την εντυπωσιακή φωνή;

Φυσικά, από το 2003 που βγήκε η ταινία, έχουν περάσει 15 χρόνια, και η Joanna, δηλαδή η Olivia Olson, είναι πλέον μια εντυπωσιακή γυναίκα.

Η πρώην παιδική σταρ, που είναι πλέον 26 ετών, έδωσε μια συνέντευξη στην οποία μίλησε τόσο για το Love Actually, όσο και την ενασχόλησή της με τη μουσική. "Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν ακόμα τόσοι άνθρωποι που μιλάνε για την ταινία και τους ενδιαφέρει. 15 χρόνια είναι πολλά", δήλωσε.

H Olson συμμετείχε στο «sequel» του Love Actually, το Red Nose Day Actually, ενώ τον Ιούνιο κυκλοφόρησε το album της, Nowhere Land. Όταν ρωτήθηκε για το αν θα επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, δεν έδωσε σαφή απάντηση, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο.

