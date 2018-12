Όλα τα Photoshop fails στη χριστουγεννιάτικη κάρτα των Kardashians

Aκόμα μία χρονιά έφτασε στο τέλος της και ακόμα μία χριστουγεννιάτικη κάρτα από την οικογένεια Kardashian κάνει τον γύρο του internet. Η φετινή κάρτα επικεντρώνεται κυρίως στη νέα γενιά των Kardashian-Jenners και ο κόσμος την εξετάζει προσεκτικά για ενδεχόμενα photoshop fails.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρει το Cosmopolitan, κάποιοι fans ισχυρίζονται πως τα πόδια της Khloe Kardashian έχουν γίνει photoshop πάνω στα πόδια της Kylie Jenner στη φωτογραφία και οι αποδείξεις είναι αρκετά πειστικές.

Why are Khloe & Kylie’s feet exactly the same. They could have photoshopped this better https://t.co/GCdZC3vEDt