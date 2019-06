Lisa Marie Presley: Η κόρη του θρύλου μίλησε πρώτη φορά για τον εθισμό της στα ναρκωτικά

Ο εθισμός της Lisa Marie Presley έχει υπάρξει ένα μεγάλο κομμάτι στη μάχη για το διαζύγιό της, αλλά δεν είχε μιλήσει ποτέ γι' αυτό - μέχρι τώρα.

Η 51χρονη τραγουδίστρια και κόρη του θρυλικού Elvis Presley μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τον "εθισμό της στα οπιοειδή και τα παυσίπονα" σε ένα κομμάτι του βιβλίου The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain του Harry Nelson. Έγραψε πως είναι "ευγνώμων που είναι ζωντανή σήμερα".

"Μπορεί να διαβάζετε αυτό και να αναρωτιέστε πώς, έχοντας χάσει κοντινούς μου ανθρώπους, έπεσα θύμα των οπιοειδών," γράφει η Presley, της οποίας ο πατέρας ήταν επίσης εθισμένος στα οπιοειδή και ο πρώην σύζυγός της, Michael Jackson, πέθανε από υπερβολική δόση.

Η Presley εξηγεί: "Βρισκόμουν σε ανάρρωση αφού είχα γεννήσει τις δύο μου κόρες, Vivienne και Finley, όταν ένας γιατρός μου έγραψε μία συνταγή με οπιοειδή για τον πόνο. Χρειάστηκε μικρή χρονικά συνταγή γιατρού με οπιοειδή στο νοσοκομείο για να νιώσω την ανάγκη να συνεχίσω να τα παίρνω," λόγω της επικίνδυνης εθιστικότητάς τους.

Η Presley το περιέγραψε ως "ένα δύσκολο μονοπάτι για να ξεπεράσει" αυτή την εξάρτηση και να επιστρέψει στην κανονική της ζωή. "Ακόμα και πρόσφατα, έχω δει τόσους ανθρώπους που αγαπούσα να παθαίνουν εξάρτηση και να έχουν τραγικό θάνατο από αυτή την επιδημία. Έχει έρθει η στιγμή να αποχαιρετίσουμε τη ντροπή σχετικά με τον εθισμό. Πρέπει να σταματήσουμε να κατηγορούμε και να κρίνουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας... Αυτό ξεκινά με το να μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας".

Δείτε ακόμη: Carys Douglas: Η εντυπωσιακή κόρη της Catherine Zeta-Jones