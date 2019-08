Ο Kit Harington είναι ο νέος superhero της Marvel

O Kit Harington προχωρά από το Game of Thrones και ήδη έχει δημιουργήσει μεγάλο αντίκτυπο με τον επόμενο ρόλο του.

Το D23 Expo της Disney περιλάμβανε πολλές σημαντικές ανακοινώσεις, όπως το ότι η Hilary Duff θα επιστρέψει στον ρόλο της ως Lizzie McGuire για το σίκουελ της σειράς στο Disney+. Και οι fans του Jon Snow πρόκειται να είνα ιδιαίτερα ευτυχισμένοι με την ανακοίνωση της νέας ταινίας του Harington.

Το Just Jared επιβεβαίωσε τα νέα πως ο Harington θα εμφανιστεί στην ταινία της Marvel The Eternals. Το superhero cast της ταινίας περιλαμβάνει τους Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Kumail Nanjiani και Richard Madden (ακόμα έναν ηθοποιό του Game of Thrones).

WHAT A DAY TO BE KIT HARINGTON’S FAN!!!!!!! pic.twitter.com/a7BiIwVB4J — 🌹 (@SsnowKit) August 24, 2019

Δείτε ακόμη: To cast του Game of Thrones φωτογραφίζεται όπως δεν το έχετε ξαναδεί