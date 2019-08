H Melania Trump φίλησε τον Justin Trudeau και έγινε viral σε δευτερόλεπτα

Μία φωτογραφία από το συνέδριο G7 στη Γαλλία το περασμένο Σαββατοκύριακο, περιλαμβάνει την Melania Trump και τον πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau και έχει γίνει viral - για έναν πολύ αστείο λόγο.

Μία σειρά φωτογραφιών που τραβήχτηκαν όσο οι ηγέτες του κόσμου και οι σύζυγοί τους συγκεντρώθηκαν την Κυριακή το βράδυ για μία "οικογενειακή" φωτογραφία, δείχνουν την χαμογελαστή πρώτη κυρία να χαιρετά τον Trudeau. Η κίνηση της Melania να φιλήσει σταυρωτά τον Trudeau είναι αυτή που τράβηξε την προσοχή:

Melania is ready to risk it all #Trudeau pic.twitter.com/lEz5sjuQBD — Loni Love (@LoniLove) August 26, 2019

Looks like even Melania is thinking of an escape plan to Canada #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/LW6RyO2ULh — (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) August 26, 2019

'Everyone should find someone who looks at them the way Melania looks at Justin #Trudeau'?https://t.co/cTVsbQcl4i — RT (@RT_com) August 26, 2019

Φυσικά, η Melania βρισκόταν στη διαδικασία του να φιλήσει σταυρωτά τον Trudeau, όταν ο φωτογραφικός φακός αιχμαλώτισε τη στιγμή - ωστόσο, αυτό δε σταμάτησε το internet από το να διασκεδάσει με το γεγονός.

