H Selena Gοmez άφησε τον Justin Bieber πίσω και μόλις κυκλοφόρησε το καλύτερο single της καριέρας της

Selena Gοmez, Justin Bieber: Eνα εφηβικό love story που κράτησε χρόνια και πήρε μεγάλη δημοσιότητα -τόση σε σημείο να έχουμε όλοι άποψη- και τελειώσε με τον γάμο του τραγουδιστή με τo μοντέλο Hailey Baldwin.

Κανένα ρομάντζο. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την θριαμβευτική, μουσική επιστροφή της Selena Gomez, που έκανε την έκπληξη. Λίγες μέρες μετά τον πολυσυζητημένο γάμο των Biebers, η 27χρονη κυκλοφόρησε δύο νέα singles μέσα σε 24 ώρες και όλοι μιλούν για τα ωραιότερα της μέχρι τώρα καριέρας της. Το «Lose you to love me» είναι μια μπαλάντα για το χωρισμό, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα το χορευτικό «Look at her now», ένα τραγούδι που πολύ θα ζήλεψε η Αriana Grande, γυρισμένο με το iphone της Αpple, ξεσήκωσε τους θαυμαστές της και όχι μόνο.

H συνταγή γνωστή: ένας διάσημος έρωτας, «πιασάρικη» μελωδία, κρυμμένα μηνύματα (τι κρυμμένα δηλαδή, λέμε τώρα) στους στίχους και το video clip και τσουπ viral!

Φυσικά και τα δύο είναι αφιερωμένα στον πρώην σύντροφο της, με αιχμηρούς στίχους, ωστόσο όταν τα συναισθήματα γίνονται δημιουργία και φυσικά εκατομμύρια κλικ και άρα δολάρια, τότε συγνώμη αλλά ποιος νoιάζεται για τον πρώην!

Η Taylor Swift αποθέωσε στο Instagram την φίλη της (τελικά την μοναδική πραγματική της φίλη από την περίφημη girl squad του 2015) μιλώντας για το τραγούδι, χαρακτηρίζοντας το «θρίαμβος».

Και είναι στ' αλήθεια αφού φαίνεται πως η Gomez βρήκε καλλιτεχνικά τον εαυτό της και μας χάρισε δύο νέα πολύ όμορφα κομμάτια.