Ξένια Αλεξάντροβα: Πέθανε σε τροχαίο η πρώην διαγωνιζόμενη στα Μις Υφήλιος - Ήταν 30 ετών

Η Ξένια Αλεξάντροβα βρήκε τραγικό θάνατο, μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου της με άλκη.

Σε ηλικία 30 ετών, η πρώην διαγωνιζόμενη στα Μις Υφήλιος, Ξένια Αλεξάντροβα (Kseniya Alexandrova), άφησε την τελευταία πνοή της, μετά από ένα τραγικό δυστύχημα. Το μοντέλο βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τον σύζυγό της, όταν μία άλκη (είδος ελαφιού) έπεσε πάνω στο παρμπρίζ, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα. Η ίδια υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και, δυστυχώς, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το People, το φρικτό δυστύχημα συνέβη στις 5 Ιουλίου στην περιοχή Τβερ Ομπλάστ στη Ρωσία. Το πελώριο ζώο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό τους, έσπασε το παρμπρίζ και καταπλάκωσε την Ξένια Αλεξάντροβα, η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Το μοντέλο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν σε κώμα.

Sad news in the pageant and modeling world — Miss Universe Russia 2017 Ksenia Alexandrova has passed away at the age of 30.



Her modeling agency, ModusVivendiS, confirmed the heartbreaking news, though no details about her death have been released.



Ksenia was first runner-up… pic.twitter.com/m06XyreiKe — Pageanthology (@Pgeanthology101) August 14, 2025

Μετά από περίπου ένα μήνα και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, εκείνη υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραύματά της. Ο θάνατός της, ανήμερα του δεκαπενταύγουστου, σκόρπισε ανείπωτη θλίψη στην οικογένειά της. Ο σύζυγός της κατάφερε να βγει ζωντανός από αυτή την επίθεση, ωστόσο από προχθές πενθεί την απώλεια της αγαπημένης του.

Μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο σύζυγός της δήλωσε για το τραγικό συμβάν: «Από τη στιγμή που πήδηξε η άλκη μέχρι την πρόσκρουση, πέρασε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Το ελάφι πέταξε μέσα στο αυτοκίνητο. Το χτύπημα ήταν στο κεφάλι. Ήταν αναίσθητη, το κεφάλι της ήταν σπασμένο, όλα ήταν καλυμμένα με αίμα».

Οι δυο τους είχαν παντρευτεί πέντε μήνες πριν και ήταν γεμάτοι όνειρα και αγάπη για το κοινό κεφάλαιο της ζωής τους. Η είδηση του θανάτου της αναπληρωματικής Μις Ρωσία για το 2017 έχει σοκάρει τον κόσμο του μόντελινγκ, την τοπική και όχι μόνο κοινωνία και φυσικά το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον της. Ήταν μόλις 30 ετών.



