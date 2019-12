Η Jennifer Aniston και ο Brad Pitt ξανά μαζί στις Χρυσές Σφαίρες 2020

Έχουν περάσει σχεδόν 15 χρόνια από τότε που ο Brad Pitt και η Jennifer Aniston ανακοίνωσαν τον επίσημο χωρισμό τους. Μετά από τόσο καιρό, αυτό το πρώην ζευγάρι μπορεί να επανενωθεί στις Χρυσές Σφαίρες του 2020, επειδή και οι δύο είναι υποψήφιοι για βραβεία. O Brad Pitt είναι υποψήφιος με την ταινία "Once Upon A Time In Hollywood" ενώ η Jennifer με την δραματική τηλεοπτική σειρά "The Morning Show" και αυτή η συνάντηση ομολογουμένως μας έχει κάνει να ανυπομονούμε για την βραδιά βράβευσης.

Αν οι δυο πρώην που τόσο έχουν απασχολήσει τα διεθνή μέσα με την κοινή τους ζωή επανενωθούν στις Χρυσές Σφαίρες, θα ήταν μια επική στιγμή, αλλά δεν θα ήταν η πρώτη φορά που ξαναβρίσκονται μετά από το διαζύγιό τους. Τον Φεβρουάριο του 2019 ο Brad είχε παρευρεθεί στα 50α γενέθλια της Jennifer Aniston και φυσικά το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο.

Τώρα όλοι περιμένουμε να δούμε αν θα ξαναβρεθούν σε μια πιο επίσημη εκδήλωση όπως οι Χρυσές Σφαίρες.

Κεντρική φωτογραφία: Splash / Ideal Image

