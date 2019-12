«Squirt on a cake» : Η επική απάντηση της Kate Middleton στο υπονοούμενο διάσημης σεφ

Η Κate Middleton είναι η αγαπημένη μας royal. Tην θαυμάζουμε τόσο για τος κομψές εμφανίσεις της όσο και τις αποστοματικές απαντήσεις της εκεί που είναι απαραίτητο.

Πρόσφατα συμμετείχε στο σπέσιαλ επεισόδιο «A Berry Royal Christmas», με την διάσημη σεφ Μary Berry η οποία είναι γνωστή για τα πονηρά και shocking υπονοούμενα της.

Η πολυαναμενόμενη Χριστουγεννιάτικη εκπομπή του BBC με καλεσμένη τη Δούκισσα και τον Δούκα του Cambridge περιελάμβανε συζήτηση και χριστουγεννιάτικα γλυκά τα οποία έφτιαξε η ίδια η Kate.

Oι τηλεθεατές έμειναν άφωνοι όταν η σεφ απευθύνθηκε στην Δούκισσα με ένα ερωτικό υπονοούμενο! Συγκεκριμένα, ρώτησε την Κate Middleton αν θέλει να κάνει «squirt στο κέικ.

Αυτό που εννοούσε ήταν να γαρνίρει τα cupcakes με σαντιγί και γλάσο, ωστόσο, η Κate δεν φάνηκε να ενοχλείται, αντίθετα μάλιστα απάντησε με άνεση: «Μπορείς να μου δείξεις πώς θα το κάνω αυτό πρώτα;»

SQUIRT ON THE CAKE SHE’S GOING TO BE QUEEN 🙉 👑 #ABerryRoyalChristmas

Το στιγμιότυπο κάνει το γύρο του διαδικτύου και σχολιάζεται ποικιλλοτρόπως με πολλούς στο Twitter να είναι έξαλλοι με τη Mary Berry!

Mary Berry asking Kate Middleton if she’d like to ‘have a little squirt’ is ICONIC #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/ZhjKwOTpfZ

— Abbi Tanton (@AbbiTanton) December 16, 2019