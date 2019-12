Η απόλυτη ματαιοδοξία - Η Κris Jenner έχει στο σπίτι της ένα κέρινο ομοίωμα της

Κardashians και Jenners. Yπάρχει άραγε κάποιος που δεν γνωρίζει την διάσημη οικογένεια που γνωρίσαμε μέσα από το ριάλιτι Keeping Up with the Kardashians;

Ξέρουν πολύ καλά πως να προβάλλονται στα κοινωνικά δίκτυα και να πουλάνε. Όλα τα μέλη από το πιο μικρό έως το μεγαλύτερο έχουν γνωρίσει την επιτυχία στον μέγιστο βαθμό. Και από ότι φάινεται δεν είναι τυχαία αυτές που είναι, αφού η μητέρα τους Κris είναι ο ορισμός της ματαιοδοξίας και μόλις το απέδειξε.

Η Kim Kardashian αποκάλυψε πως η μητέρα της έχει στο σπίτι ένα πιστό κέρινο ομοίωμα της σε πραγματικές αναλογίες.

Η εικόνα του ήταν η ίδια που είχε αποκαλύψει η Jenner στο Madame Tussauds στη Νέα Υόρκη τον Μάιο. Το άγαλμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μαζί με τα αντίστοιχα που δμιουργήθηκαν για τις πέντε κόρες της.