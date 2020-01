H ανησυχητική απώλεια βάρους της Adele - Η εμφάνισή της, πιο αδύνατη από ποτέ σε παραλία

Όλοι γνωρίζουμε την Adele, τη Βρετανίδα ερμηνεύτρια τoυ Skyfall, Hello και Rolling in the deep.

Την αγαπήσαμε για την απίστευτη φωνή και την ποιότητα της, ενώ όλοι γνωρίζουμε την ιστορία της και την ερωτική απογοήτευση που τελικά την οδήγησε στο απόγειο της δόξας.

Η Αdele ωστόσο δεν είναι όπως την θυμόμαστε. Τις τελευταίες ημέρες όλοι μιλούν για την εντυπωσιακή απώλεια βάρους της, και άλλοι την θαυμάζουν, ενώ άλλοι ανησυχούν για την υγεία της.

Η διάσημη σταρ έχει ισχυριστεί ότι η νέα της εμφάνιση οφείλεται ως επί το πλείστον, σε δίαιτα και τη δική της αποφασιστικότητα, αφού «δεν της αρέσει η άσκηση».

Ωστόσο, στην τελευταία της εμφάνιση σε παραλία του νησιού Anguilla, είναι σχεδόν αγνώριστη.

Η νέα, αδυνατισμένη φιγούρα της εμπνέει πολλούς να ακολουθήσουν το παράδειγμα της, ωστόσο ταυτόχρονα πλανάται η ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της, καθώς εμφανίζεται αδύναμη και το πρόσωπο της κουρασμένο.

Τα social media σχολίασαν έντονα την νέα εικόνα της 31χρονης σταρ, η οποία μετά το διαζύγιο της, φαίνεται ότι είναι έτοιμη για ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της και κυρίως, για το επόμενο βήμα της στη δισκογραφία.