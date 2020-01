Billie Eillish: 7 facts για το 18χρονο φαινόμενο της μουσικής με το αγγελικό πρόσωπο και τη devilish αισθητική

Η Billie Eilish είναι Αμερικανίδα τραγούδιστρια και στιχουργός που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Los Angeles. Η 18χρονη είναι ξεκίνησε την καριέρα της ήδη από το 2016, όταν και κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τίτλο ''Ocean Eyes'' μέσω της πλατφόρμας SoundCloud το οποίο συγκέντρωσε περισσότερα από 411 εκατoμμύρια views στο Spotify μέχρι τον Noέμβριο του 2019. Στην πραγματικότητα η ίδια γράφει τραγούδια από την ηλικία των 11, όμως το 2019 ήταν η χρονιά της, με το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο ''When We All Fall Asleep, Where Do We Go'' και το κομμάτι Bad Guy να την τοποθετούν στην κορυφή των charts. Το εναλλακτικό στιλ της και η edgy (ακόμα και διαβολική) αισθητική τόσο του ήχου όσο και των video clips της, σε συνδυασμό με την ελαφρώς βραχνή φωνή, την emo έκφραση, αλλά και το αγγελικό της πρόσωπο συνθέτουν ένα μουσικό φαινόμενο που σπάει τα ρεκόρ.

Η Billie Eilish έφυγε από τα χτεσινά Grammys με τέσσερα βραβεία και μία πρωτιά. Έγινε η πρώτη γυναίκα που κερδίζει ποτέ τα βραβεία record of the year, album of the year, song of the year και best new artist στην ίδια χρονιά.

To μεσαίο της όνομα είναι Πειρατής

Tο πλήρες όνομά της είναι Billie Eilish Pirate Baird O’Connell. Baird, το επίθετο της μητέρας, και O’Connell, του πατέρα της.

Οι γονείς της είναι ηθοποιοί

Η μητέρα της Maggie Baird και ο πατέρας της Patrick O’Connell, είναι και οι δύο ηθοποιοί.

Ξεκίνησε την καριέρα της στα 14

Ξεκίνησε να τραγουδάει και να γράφει μόνη της κομμάτια από την ηλικία των 11, με το πρώτο της να είναι εμπνευσμένο από το ‘Walking Dead’, στα 14 όμως έκανε το ντεμπούτο με με το ‘Ocean Eyes’.

Ο αδερφός της γράφει τα τραγούδια της

Ο Finneas O’Connell είναι ο μεγαλύτερος αδερφός της, το “μεγάλο” βέβαια είναι σχετικό, αφού και εκείνος είναι μόλις 21. Ο αδερφός της ήταν εκείνος που τη μύησε στη μουσική, έχει γράψει πολλά από τα τραγούδια της και εμφανίζεται και συχνά μαζί της στη σκηνή.