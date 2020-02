Zaghrouta: Τι σημαίνει η κίνηση με τη γλώσσα που έκανε η Shakira στον τελικό του Super Bowl

Τo φετινό halftime του Super Bowl θα μείνει σίγουρα στην ιστορία, με την εμφάνιση της Jennifer Lopez και της Shakira.

Μέσα σε όλα τα highlights της βραδιάς, εντύπωση έκανε η κίνηση της Shakira με τη γλώσσα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, κάνοντας το Twitter να παραληρεί. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η κίνησή της ονομάζεται "zaghrouta" και είναι αραβική έκφραση που εκφράζει χαρά.

