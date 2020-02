Η Kylie Jenner αποκαλύπτει την πατρική της σχέση με την Caitlyn Jenner και γιατί δεν είχαν επαφές

Η Kylie Jenner σε πρόσφατη συνέντευξή της, αποφάσισε να μιλήσει για τη σχέση που έχει με τον πατέρα της, δηλαδή την Caitlyn Jenner και να αποκαλύψει τον λόγο που σταμάτησαν να έχουν επικοινωνία για ένα διάστημα.

“Ο πατέρας μου ήταν ο καλύτερος. Ποτέ δεν έχασα ούτε έναν αγώνα και μας πήγαινε εκείνος στο σχολείο κάθε μέρα, παρότι αυτό ήταν 45 λεπτά μακριά από το σπίτι όπου μεγαλώσαμε. Μιλάμε κάθε μέρα. Εκτός από την περίοδο που συμμετείχε στο show "I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!", κατά την οποία δεν μπορούσα να επικοινωνήσω για τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Εβλεπα online clips από το show αλλά ήταν πολύ δύσκολο να μην έχεις επαφή για τόσο πολύ καιρό. Όμως νομίζω, πως ήταν πιο δύσκολο για την Caitlyn γιατί δεν μπορούσε να μας δει", ανεφερε χαρακτηριστικά.

Η Kylie Jenner είπε επίσης, πως έχει πολύ καλή και στενή σχέση με τη μητέρα της, Kris Jenner, με την οποία βρίσκονται σχεδόν κάθε μέρα. “Δουλεύουμε μαζί, κάνουμε διάφορα πράγματα μαζί ή meetings. Απλά πιστεύω πως όλοι έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας”, τόνισε.

