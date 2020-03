H Meghan Markle αναλαμβάνει τον πρώτο της ρόλο σε ταινία της Disney μετά το Megxit

Και επίσημα πια, η Δούκισσα του Sussex, Meghan Markle, αναλαμβάνει τον πρώτο της ρόλο σε ταινία της Disney, μετά την απόφαση να αποσυρθεί μαζί με τον πρίγκιπα Harry από τα βασιλικά της καθήκοντα.

«Η Disney, σήμερα γνωστοποίησε πληροφορίες για το voiceover project της Δούκισσας του Sussex στην ταινία, Elephant, που θα κυκλοφορήσει από το Disney + στις 3 Απριλίου», αναφέρει το παλάτι σχετικά με τη νέα δουλειά της Meghan Markle.

Two new movies, two unforgettable journeys. Start streaming Disneynature’s Elephant, narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, and Disneynature’s Dolphin Reef, narrated by Natalie Portman, on April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/N0yW0e7Lv6

— Disneynature (@Disneynature) March 26, 2020