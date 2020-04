Covid-19: Celine Dion και Britney Spears αλλάζουν τους στίχους των πιο διάσημων τραγουδιών τους

Η πανδημία του κορωνοϊού ήρθε για να αλλάξει τα πάντα στη ζωή και την καθημερινότητα μας, ακόμα και στα πιο αγαπημένα μας τραγούδια.

Δύο από τις πιο εμβληματικές stars της δεκαετίας των '90s, οι Celine Dion και Britney Spears άλλαξαν τους στίχους από τα πιο διάσημα τραγούδια τους και τα προσάρμοσαν, προκειμένου να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα.

Η Dion μοιράστηκε στο Instagram ένα gif από το εμβληματικό video clip του soundtrack του Τιτανικού, «My heart will go on», και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Near, far wherever you are... make sure you’re practicing social distancing!».

Από την άλλη, η Spears δημοσίευσε ένα illustration με την ίδια, ντυμένη μαθήτρια όπως ακριβώς εμφανιζόταν στο video του «Baby one more time».

Στο σκίτσο της Patricia Urrutia, φορά το iconic outfit με τη φούστα, το ανοιχτό πουκάμισο και τα κοτσιδάκια, όμως στο χέρι κρατά ένα αντισηπτικό!

«My loneliness is saving me», γράφει στη θέση του «My loneliness is killing me», το οποίο όλες έχουμε τραγουδήσει.

Με χιούμορ και δημιουργική διάθεση προσπάθησαν να πείσουν το κοινό τους να μένει σπίτι και να κρατά τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας.