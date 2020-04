«Μην παραιτείστε», το μήνυμα του Idris Elba για τη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό

Ο ηθοποιός, Idris Elba σε μήνυμά του για τον κορωνοϊό και τη μάχη που δίνει το Ηνωμένο Βασίλειο, απήγγειλε ένα ποίημα του John Greenleaf Whittier για τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό BBC.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, με τίτλο «Μην παραιτείστε», ο διάσημος ηθοποιός απαγγέλλει το ποίημα του Whittier, θέλοντας να σταθεί στο πλευρό όλων όσοι μάχονται ενάντια στο COVID-19. «Όταν τα πράγματα πάνε στραβά, όπως μερικές φορές, όταν ο δρόμος που τρέχετε είναι ανηφορικός, όταν τα κεφάλαια είναι χαμηλά, αλλά τα χρέη υψηλά, όταν θέλετε να χαμογελάσετε, αλλά πρέπει να αναστενάζετε, ξεκουραστείτε, αλλά μην σταματήσετε», λέει ο Elba στο 90 δευτερολέπτων μήνυμά του. Να θυμίσουμε ότι ο Elba πριν μερικές εβδομάδες είχε βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό.

A message from all of us, to all of you. Together we'll get through.

‘Don't Quit' read by @IdrisElba

More info > https://t.co/YhBpyb65Bh pic.twitter.com/zDPEDV3miW

— BBC Press Office (@bbcpress) April 10, 2020