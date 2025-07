5 must-see ισπανικές σειρές που θα σε κάνουν να κολλήσεις από το πρώτο επεισόδιο

Αν δεν έχεις δει καμία από τις ακόλουθες ισπανικές σειρές, δεν ξέρω τι κάνεις με τη ζωή σου

Οι ισπανικές παραγωγές είναι ένας από τους κύριους λόγους που δεν θα σταματήσω ποτέ τη συνδρομή μου στις streaming πλατφόρμες. Μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού εκείνες που τα τελευταία χρόνια έχω παρακολουθήσει και έχω απογοητευτεί. Οι ισπανικές σειρές έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον των συνδρομητών από τότε που συστήθηκε το La Casa de Papel - και έκτοτε η Ισπανία τα πάει πολύ καλά και μπράβο της.

Είναι πραγματικά πολλές οι ισπανικές σειρές που μπορεί να δει κανείς. Αλλά αν είσαι σε μία φάση αναζήτησης για το καλοκαίρι ή για το Σαββατοκύριακο, τότε πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις τις ακόλουθες στη λίστα σου. Δύο στο Disney+ και τρεις στο Netflix.

Suspicious Minds

Ή στα ισπανικά: Ladrones: la tiara de santa Águeda. Όσοι παρακολουθείτε φανατικά ισπανικές σειρές, ξέρετε πως πολλές φορές καταπιάνονται με μεγάλες και φιλόδοξες ληστείες, οπότε κι εδώ έχουμε κάτι αντίστοιχο. Πρωταγωνιστούν η Σίλβια Αλόνσο και ο Άλεξ Γκονζάλες -Άμπερ και Ρουί αντίστοιχα, δύο λαμπροί και έξυπνοι κλέφτες, οι οποίοι καταλήγουν να ερωτεύονται, με αποτέλεσμα να ανατραπούν όλα στη ζωή τους.

Ενώ έχουν αποφασίσει να κλέψουν την πολύτιμη Τιάρα της Σάντα Άγουεντα, πέφτουν σε ενέδρα και οι δρόμοι τους χωρίζουν. Για την ακρίβεια, η Άμπερ νομίζει πως ο Ρουί πεθαίνει. Οπότε σχεδιάζει να εκτελέσει μόνη της τη ληστεία, με ένα ευφυέστατο σχέδιο ομολογουμένως. Βέβαια, εκεί που τα έχει όλα υπό έλεγχο, ο Ρουί εμφανίζεται. Μπορεί όμως να τον εμπιστευτεί μετά τη προδοσία; Διότι το πιο δύσκολο δεν είναι να κλέψουν την Τιάρα, αλλά να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλο και να αποδεχτούν ότι ο έρωτας μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός της ζωής τους.

Bank Under Siege

Το Netflix έχει πάρα πολλές ισπανικές σειρές, οπότε όλο και κάποια θα σου έχει ξεφύγει. Το Bank Under Siege, μία μίνι σειρά που θα σε κολλήσει από το πρώτο επεισόδιο, είναι μία εξ αυτών. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία της ληστείας της Κεντρικής Τράπεζας στη Βαρκελώνη το 1918, με αρκετές παραποιήσεις όμως. Να πω μόνο πως έχει σούπερ καστ, με Μαρία Πεδράζα στον ρόλο της ντετέκτιβ.

Η ιστορία ακολουθεί την ομάδα ληστών που εισέβαλε στο τραπεζικό ίδρυμα, κρατώντας όμηρους πάνω από 200 άτομα που έτυχε να βρίσκονται στον χώρο εκείνη τη στιγμή, με κύριο αίτημα την απελευθέρωση ορισμένων πολιτικών κρατούμενων από τη φυλακή. Είναι από τις ισπανικές σειρές που πρέπει να δεις.

Olympo

Σχετικά πρόσφατη σειρά στο Netflix, που προφανώς βρέθηκε για μέρες στην κορυφή του ελληνικού Top10. Αν την είδες και σου θύμισε το Élite, δεν έκανες λάθος αφού πίσω από τη δημιουργία είναι οι παραγωγοί της επιτυχημένης σειράς. Για σένα που δεν την έχεις δει, τότε πρέπει να ξέρεις πως έχουμε να κάνουμε με έφηβους αθλητές, που κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν μία πολυπόθητη χορηγία.

Αυτό σημαίνει πως ο ανταγωνισμός είναι υψηλός και κάποιοι θα χρησιμοποιήσουν δόλιους τρόπους για να καταφέρουν να αναδειχθούν. Ταυτόχρονα φυσικά θα ερωτευθούν και όπως κάθε ισπανική σειρά που σέβεται τον εαυτό της, κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει ερωτικές σκηνές.

Επιστροφή στο Λας Σαβίνας

Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2024 στο Disney+ και σίγουρα αν σου έχει ξεφύγει, είναι ιδανική για να τη δεις σε ένα Σαββατοκύριακο. Τα μυστικά, η αγάπη και η ίντριγκα βρίσκονται στο επίκεντρο της σειράς, η οποία βυθίζεται σε ένα οικογενειακό δράμα - όπως παραδοσιακά συμβαίνει στις ισπανικές σειρές, έτσι κι εδώ η πλοκή έχει πολλά μυστικά, προδοσίες και αποκαλύψεις.

Η ιστορία ξεκινά με δύο αδερφές που επιστρέφουν στο χωριό τους για να φροντίσουν τον πατέρα τους. Όμως αυτή η επιστροφή θα τις φέρει αντιμέτωπες με το παρελθόν - ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Η Γκράθια θα αναζωπυρώσει το πάθος για τον παιδικό της έρωτα και η Παλόμα θα συγκρουστεί με έναν γαιοκτήμονα που κρύβει ένα τρομερό μυστικό.

Valeria

Η τέταρτη σεζόν στο Netflix, έκλεισε τον κύκλο μιας σειράς που κρατάει πολύ ωραία παρέα όσο την βλέπεις. Ωστόσο, αν δεν έχεις δει καμία σεζόν, είναι ιδανική σειρά για binge-watching, ειδικά για το καλοκαίρι. Το Valeria ισορροπεί μεταξύ δράματος και κωμωδίας, και είναι σίγουρο πως θα σε κάνει να ταυτιστείς πολλές φορές.

Η σειρά έχει κάτι από σύγχρονο Sex and the City και The Bold Type, αφού στο επίκεντρο είναι τέσσερις φίλες, εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Και οι τέσσερις βιώνουν καθημερινούς προβληματισμούς, ερωτικά δράματα, επαγγελματικά μπερδέμετα και γενικά ό,τι βιώνουμε όλοι. Είναι από κλασσικές ισπανικές σειρές που δεν χάνονται.