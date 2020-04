Το σπάνιο βίντεο από το 1991 με την πριγκίπισσα Diana να τρέχει σε σχολικό αγώνα με άλλες μητέρες

Η πριγκίπισσα Diana, η Βρετανίδα με την απίστευτη επιρροή σε ολόκληρο τον πλανήτη θα μας εμπνέει πάντα.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον λογαριασμό @OregonProgress, δείχνει τη Diana να σπάει για μία ακόμα φορά το πρωτόκολλο, όπως συνήθιζε.

Το βίντεο έχει γυριστεί το 1991, την ημέρα αθλημάτων του Wetherby School. Η Diana έβγαλε τα γοβάκια της, και έτρεξε με τις υπόλοιπες μητέρες των συμμαθητών του γιου της, Harry.

Λατρεύουμε αυτά τα ρετρό και αδημοσίευτα ντοκουμέντα που αποκαλύπτουν περισσότερα για τη ζωή, τον χαρακτήρα και τις συνήθειες της. Πιθανότατα δεν τερμάτισε πρώτη στην κούρσα, όμως είναι πάντα πρώτη στις καρδιές μας.

Princess Diana broke royal protocol to run in a Mother's Day school race for William...

...and she had some serious wheels! 👀

(via @OregonProgress)pic.twitter.com/CM9xTi7KOc

