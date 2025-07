Κάνιε Γουέστ: Έδωσε 250.000 δολάρια την Μπιάνκα Σενσόρι, για να εμφανιστεί με εσώρουχα από καραμέλες - Δέχτηκε, αλλά της άρεσαν τόσο που τα έφαγε

Η Μπιάνκα Σενσόρι μας έχει συνηθίσει στις τολμηρές στιλιστικές εμφανίσεις στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ. Αυτή τη φορά, βέβαια, ζήτησε χρήματα για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του.

Μετά τη σοβαρή κρίση που πέρασαν στη σχέση τους τον χειμώνα, ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι αποφάσισαν να δώσουν ακόμα μία ευκαιρία, παραμένοντας μαζί. Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε εθεάθησαν στο Μπρούκλιν και, όπως καταλαβαίνεις, δεν πέρασαν απαρατήρητοι.

Η Μπιάνκα Σενσόρι τράβηξε - γι’ ακόμα μία φορά - τα βλέμματα επάνω της και ο λόγος δεν ήταν άλλος από τις στιλιστικές επιλογές της. Συνεχίζοντας τις σέξι εμφανίσεις, απαθανατίστηκε να φοράει ένα σετ εσωρούχων, το οποίο, όμως, δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα, αφού είναι φτιαγμένο από καραμέλες. Ναι, ναι από καραμέλες.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Κάνιε Γουέστ ήταν εκείνος που πρότεινε στη Μπιάνκα Σενσόρι να φορέσει το συγκεκριμένο «outfit», με εκείνη να δέχεται, αλλά με αμοιβή. Για την ακρίβεια, ο ράπερ την πλήρωσε 250.000 δολάρια, ώστε να εμφανιστεί δημόσια με τα καραμελένια βρώσιμα εσώρουχα που της έδωσε, ενώ εκείνος στεκόταν δίπλα της φορώντας φόρμες.

Kanye West 'paid wife Bianca Censori $250k to wear edible lingerie'... only for her to EAT the pricey panties https://t.co/UC5b3MlwKV

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 26, 2025