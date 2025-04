Ο Κάνιε Γουέστ έγραψε τραγούδι για τη Μπιάνκα Σένσορι, λέγοντας ότι προσπάθησε να τον κλείσει σε ψυχιατρείο. No comment

Ο Κάνιε Γουέστ έγραψε τραγούδι για τη σχέση του με τη Μπιάνκα Σένσορι, του έδωσε τίτλο «Bianca» και την αποκαλεί «σκύλα». Ακόμα, την παρακαλάει να γυρίσει πίσω. Αλήθεια τώρα;

Ο Κάνιε Γουέστ τους πρώτους μήνες του 2025 βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων για τρεις λάθους λόγους: 1) Για τη γυμνή εμφάνιση της Μπιάνκα Σένσορι στα Grammy, 2) για τα ξεσπάσματά του στα social media 3) για τον σύντομο χωρισμό και την επανασύνδεση με τη Μπιάνκα Σένσορι. Μετά από μια περίοδο (υπέροχης) ησυχίας, ο Κάνιε Γουέστ «χτυπά» ξανά με την κυκλοφορία του καινούργιου τραγουδιού του που έχει τον τίτλο «Bianca».

Ο ράπερ έγραψε ένα τραγούδι για τη σύζυγό του Μπιάνκα Σένσορι, στο οποίο αναφέρει πως η αρχιτέκτονας αποφάσισε να τον εγκαταλείψει. Ο Κάνιε Γουέστ την ικετεύει να γυρίσει πίσω, ενώ αποκαλύπτει πως ήθελε να τον κλείσει σε ψυχιατρείο εξαιτίας των προκλητικών ξεσπασμάτων του στο X/Twitter. Σε όλο το τραγούδι την αποκαλεί «η σκύλα μου», ενώ σε ένα σημείο εξηγεί πως την παρακολουθούσε να κινείται στην πόλη με το αυτοκίνητό της με τη βοήθεια εφαρμογής. Κάνιε Γουέστ, αλήθεια τώρα;

«Το κορίτσι μου το έσκασε, αλλά πρώτα προσπάθησε να με βάλει σε ψυχιατρείο. Δεν πάω στο νοσοκομείο γιατί δεν είμαι άρρωστος, απλά δεν το καταλαβαίνω. Παθαίνει κρίση πανικού και δεν της αρέσει ο τρόπος που έγραφα στο Twitter. Μέχρι να γυρίσει η Μπιάνκα, μένω ξάγρυπνος όλο το βράδυ, δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Δεν ξέρω καν πού βρίσκεται», γράφει ο Κάνιε Γουέστ, αφήνοντας να εννοηθεί πως εκείνος και η Μπιάνκα Σένσορι δεν είναι πια μαζί.

«Παρακολουθώ τη σκύλα μου με μια εφαρμογή. Την παρακολουθώ μέσα στην πόλη. Μπήκε στο αμάξι και το έσκασε. Η σκύλα μου απλώς δεν καταλαβαίνει. Μερικές φορές νιώθω ότι ήταν προσχεδιασμένο», λέει σε άλλο σημείο. Αργότερα, ο ίδιος παρομοιάζει τη σχέση τους με αυτή του Diddy και της Κάσι Βεντούρα: «Μάλλον είμαστε οι νέοι Κάσι και Diddy. Γράφω αυτό το τραγούδι για την Μπιάνκα. Νιώθω την παρουσία της Ντόντα». Να θυμίσουμε πως η Ντόντα είναι η μητέρα του Κάνιε Γουέστ, η οποία «έφυγε» από τη ζωή το 2007.

In a new song, 'BIANCA,' Kanye West sings about his wife allegedly abandoning him after 'trying to get me committed.'https://t.co/PI0cMrmLcC

— Entertainment Tonight (@etnow) April 3, 2025