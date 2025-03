Γιατί η Κιμ Καρντάσιαν προσπάθησε να εμποδίσει την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού του Κάνιε Γουέστ;

Ο ράπερ δημοσίευσε μέχρι και τα μηνύματα που αντάλλαξαν, αλλά στη συνέχεια τα διέγραψε

Το νέο τραγούδι του Κάνιε Γουέστ, “Lonely Roads Still Go to Sunshine”, έγινε αιτία για να προκληθεί κόντρα μεταξύ του ίδιου και της πρώην συζύγου του, Κιμ Καρντάσιαν. Μία από τις πολλές, δηλαδή. Η επιχειρηματίας και ινφλουένσερ προσπάθησε, μάλιστα, να σταματήσει την κυκλοφορία του, αλλά μάταια. Ο λόγος της αναστάτωσης και του εκνευρισμού είναι η συμμετοχή της 11χρονης κόρης τους, Νορθ, σε ένα τραγούδι που σχετίζεται με τον Diddy. Και όλοι ξέρουμε το σκάνδαλο που τον αφορά.

Το “Lonely Roads Still Go to Sunshine”, που γνωστοποιήθηκε από τον Γουέστ, χθες, στο Χ, δεν περιλαμβάνει μόνο την Νορθ, αλλά και τον 26χρονο γιο του Diddy, Κρίστιαν «Κινγκ» Κομπς. Το τραγούδι ξεκινά με φωνή που μοιάζει να ανήκει στον Diddy, καθώς συνομιλεί τηλεφωνικά με τον ράπερ. Ακούγεται να λέει «θέλω να σε ευχαριστήσω που φροντίζεις τα παιδιά μου, φίλε» και ο Γουέτσ να απαντά: «Σε αγαπώ τόσο πολύ φίλε».

Ο Κάνιε Γουέστ που μοιράζεται όλες τις πληροφορίες στο διαδίκτυο, δημοσίευσε τα μηνύματα που έλαβε από την Κιμ Καρντάσιαν, τα οποία έχουν διαγραφεί πλέον. Σύμφωνα με τα στιγμιότυπα, σε ένα μήνυμα ο ράπερ της είπε: «Δεν θα μιλήσω ξανά μαζί σου», μαζί με ένα νομικό έγγραφο, που γράφει «συμμετοχή σε αυτό το έργο».

Με την Κιμ να του απαντά:«Σε ρώτησα τότε αν μπορούσα να κατοχυρώσω το όνομά της ως εμπορικό σήμα. Είπες ναι. Όταν γίνει 18, θα της ανήκει. Οπότε σταμάτα. Έστειλα τα έγγραφα για να μην είναι στο τραγούδι του Diddy, για να την προστατεύσω. Ένα άτομο πρέπει να κατοχυρώσει. Συμφωνήσαμε όταν γεννήθηκαν ότι εγώ θα πάρω τα ονόματα και τα δικαιώματα των παιδιών μας, ώστε να μην τα πάρει κανείς άλλος».

«Διόρθωσέ το ή θα ξεκινήσω πόλεμο», ήταν η απάντηση του ράπερ, προσθέτοντας: «Και κανένας από τους δύο δεν θα επιβιώσει από τη δημόσια κατακραυγή. Θα πρέπει να με σκοτώσεις».

Ο Γουέστ έχει υπερασπιστεί τον Diddy, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή αναμένοντας τη δίκη του, δηλώνοντας πως πρέπει να απελευθερωθεί.