“Ο κόσμος ψιθύριζε και με έδειχνε με το δάχτυλο”: Ο Τζόνι Ντεπ θυμήθηκε την εποχή που ένιωθε τρομοκρατημένος από την ξαφνική του φήμη

Στο δεύτερο επεισόδιο για τη ζωή και το έργο του Τιμ Μπάρτον, μίλησε ο Τζόνι Ντεπ, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Τάρα Γουντ. Στο ντοκιμαντέρ των τεσσάρων τμημάτων, συμμετέχουν επίσης οι Γουινόνα Ράιντερ, Ελένα Μπόναμ Κάρτερ και Μάικλ Κίτον.

Ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ, που μας έχει χαρίσει εξαιρετικές ερμηνείες με τους ρόλους του, θυμήθηκε την εποχή που η φήμη του εκτοξεύτηκε, μετά την ταινία “Edward Scissorhands”, του Τιμ Μπάρτον, το 1990. Παραδέχτηκε, επίσης, πως ένιωθε άβολα, όταν του έδειξαν υλικό από αρχείο, στο οποίο ο σκηνοθέτης τον περιέγραφε ως κάτι περισσότερο από sex symbol, όπως δηλαδή τον παρουσίαζαν εκείνη την εποχή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

«Ήμουν τρομοκρατημένος με την ξαφνική φήμη», λέει χαρακτηριστικά ο Τζόνι Ντεπ στο ντοκιμαντέρ και προσθέτει: «Οι παπαράτσι με τραβούσαν φωτογραφίες. Ο κόσμος ψιθύριζε και με έδειχνε με το δάχτυλο. Ένιωθα εντελώς εκτεθειμένος».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην πρώτη συνάντηση με τον Τιμ Μπάρτον, με τον οποίο αμέσως ένιωσε μια σύνδεση. «Αυτό που παρατήρησα την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε ήταν ότι δεν μιλούσε πολύ. Ξεκινούσε μία πρόταση και εγώ έλεγα ‘ω, ναι’, και μετά μιλούσαμε για τον Μπόρις Καρλόφ ή κάτι τέτοιο. Είχαμε πολλά κοινά σημεία» και πρόσθεσε: «Μετά από περίπου 3,5 ώρες μιας πολύ ωραίας κουβέντας μαζί του, σκεφτόμουν πως “δεν έχεις καμία τύχη, φίλε. Καμία τύχη”», αναφερόμενος για τον ρόλο του στο “Edward Scissorhands”.

Η ταινία αποδείχτηκε, τελικά, επιτυχία για τον Τιμ Μπάρτον και τον Τζόνι Ντεπ και οι δύο τους συνεργάστηκαν και σε επόμενες ταινίες όπως το «Ed Wood» το 1994, το «Charlie and the Chocolate Factory» το 2005, το «Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street» το 2007.

Καθώς μιλούσε για την ερμηνεία του στο «Edward Scissorhands», ο ήθοποιός είπε πως συνειδητοποίησε από ένα σημείο και μετά ότι ο χαρακτήρας βασιζόταν στην προσωπικότητα του Μπάρτον και ανησύχησε μήπως δεν ήταν καλός. «Είχα ρόλο στην ταινία, αλλά έμπαινα σε μια οικογένεια στην οποία δεν είχα ακόμα πλήρως ενταχθεί», είπε ο Ντεπ. «Ήμουν απόλυτα πεπεισμένος ότι τα κατέστρεφα όλα. Ο Τιμ είχε προετοιμάσει όλους τους άλλους ηθοποιούς. Όλους. Εμένα όχι. Δεν με προετοίμασε. Με απέκλειε από την ομάδα και το συνεργείο, με απομόνωνε».

Αν και ο Τζόνι Ντεπ συνειδητοποίησε ότι ο Μπάρτον τον είχε απομονώσει σκόπιμα από το υπόλοιπο καστ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, προκειμένου να τον βοηθήσει να κατανοήσει την απομόνωση που βιώνει ο χαρακτήρας του, θυμάται την αρχική του αντίδραση ως μια τρομακτική εμπειρία. «Ήταν τρομακτικό. Ήμουν υπερβολικά παρανοϊκός. Γιατί ο Μπάρτον δεν με προετοιμάζει; Ίσως με εμπιστεύεται. Όχι, δεν με εμπιστεύεται. Δεν με εμπιστεύεται, τι λες, είναι τρελός; Θα πάρει κάποιον άλλον, φίλε».