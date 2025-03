Η Κέιτ Μπλάνσετ έχει μόλις μια φωτογραφία από τον γάμο της: Και ειλικρινά, δεν θα πιστέψεις τον λόγο

Η Κέιτ Μπλάνσετ έπαθε αυτό που κανείς δεν θα ήθελε να του συμβεί - ειδικά μετά από τόσους μήνες προετοιμασίας για τον γάμο

Η Κέιτ Μπλάνσετ προέβη σε μια απρόσμενη αποκάλυψη σχετικά με τον γάμο της με τον σύζυγό της, Άντριου Άπτον, που πραγματοποιήθηκε το 1997. Καλεσμένη στο «The Drew Barrymore Show», η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως δεν έχει καμία κανονική φωτογραφία από την ημέρα του γάμου της, ούτε από το πάρτι που ακολούθησε. Σίγουρα, δεν θα θέλαμε να ήμασταν στη θέση της, ειδικά αν τον προετοιμάζαμε για μήνες και θεωρούσαμε πως έχουμε επιμεληθεί την κάθε λεπτομέρεια.

Σε συνέντευξή της, λοιπόν, εξομολογήθηκε πως την περίοδο που είχαν προγραμματίσει να παντρευτούν με τον σύζυγό της, είχαν πολύ περιορισμένο budget. Έτσι, θεώρησαν καλή ιδέα να εναποθέσουν τη σημαντική ευθύνη του φωτογράφου σε δύο φίλους τους, που είχαν φωτογραφικές μηχανές, και οι οποίοι δέχτηκαν με χαρά να το κάνουν. Και σε αυτή την περίπτωση, το ρητό που υποστηρίζει πως η ζωή είναι απρόβλεπτη επιβεβαιώθηκε, καθώς οι φίλοι του ζευγαριού το παραδιασκέδασαν, ξεχνώντας τον ρόλο που τους είχε ανατεθεί.

Cate Blanchett only has one photograph from her wedding day because her photographers got too drunk and had too much fun: 'I wept at the time.' https://t.co/l3jpbyuTBC

— Entertainment Weekly (@EW) March 14, 2025