Doda Miranda: Ο πρώην σύζυγος της Αθηνάς Ωνάση θα γίνει ξανά πατέρας και ανυπομονεί 

View this post on Instagram

Parabéns para mamãe mais exemplar do universo 😍 Quando te conheci já sabia que seria a mulher da minha vida e que nossos filhos teriam a mamãe mais linda e carinhosa 😍😍😍❤️❤️❤️ Obrigado por tudo meu amor e principalmente por cuidar tão bem da Vivi e de mim😍😍❤️❤️ Dodinha vai ser apaixonado por vc @denizesevero AMOOOOOO