Η Bar Refaeli κρίθηκε ένοχη για φοροδιαφυγή

Das isrelische Supermodel @barrefaeli und ihre Mutter sind am Montag im Rahmen einer Vereinbarung wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Der Deal sah vor, dass die Ex-Freundin von @leonardodicaprio neun Monate Sozialdienste leisten muss, während ihre Mutter Tzipi für mehrere Monate ins Gefängnis kommt. Sie müssen zudem insgesamt 5 Millionen Schekel (knapp 1,3 Millionen Euro) zahlen. Mehr dazu auf unserer Webseite - Link in der Bio🤗 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Keine Promi-News mehr verpassen >>> @klatsch_tratsch.de ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [Foto: imago images / APress] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #barrefaeli #model #steuerhinterziehung #strafe #israel #klatschundtratsch #prominente #stars