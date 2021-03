"The Firm": Γιατί η Μeghan Markle αποκαλεί την βασιλική οικογένεια με τον όρο «εταιρία» -Τι σημαίνει και πότε καθιερώθηκε

H συνέντευξη της Meghan Markle και του πρίγκιπα Harry στην Oprah Winfrey, η οποία προβλήθηκε την Κυριακή στις ΗΠΑ, προκάλεσε αίσθηση και είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα θέματα των ημερών. Η βασίλισσα δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις σχετικά με τα όσα αποκάλυψαν οι Δούκες του Sussex για την ζωή τους όσο διέμενα στο Παλάτι.

Σε ένα σημείο της συνέντευξης η Δούκισσα του Sussex αναφέρθηκε στη βασιλική οικογένεια ως “η εταιρεία”.

Συγκριμένα στην ερώτηση για το πώς νιώθει που το παλάτι θα ακούσει την αλήθεια της, εκείνη απαντά: “Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να περιμένουν, μετά από όλο αυτό το διάστημα, ότι θα παραμείνουμε σιωπηλοί, όταν η εταιρεία διαιωνίζει ψεύδη για εμάς”.

Ο όρος The firm όμως δεν είναι καινούργιος για την βασιλική οικογένεια.

Ο όρος αναφέρεται αποκλειστικά στη βασιλική οικογένεια και πολλές φορές χρησιμοποιείται κι από τα ίδια τα μέλη. Το είχαμε ακούσει και στην ταινία ‘The King’s Speech’ με τον ηθοποιό Colin Firth στον ρόλο του King George VI να αναφέρει: Δεν είμαστε οικογένεια, είμαστε εταιρεία. Στην πραγματικότητα, η βασιλική οικογένεια είναι και τα δύο: Μια επιχείρηση με ευρείες οικονομικές σχέσεις, καθώς και μια μεγάλη οικογένεια.

Ο πρίγκιπας Philip χρησιμοποιεί συχνότερα τον όρο. Στην περίληψη για το βιβλίο The Firm: The Troubled Life of the House of Windsor, η δημοσιογράφος Penny Junor, γράφει: “Ο πρίγκιπας Philip την αποκαλεί “εταιρεία” και όλα τα βασιλικά στελέχη και οι ισχυροί συνεργάτες τους υποτίθεται ότι θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να αποφύγουν ακόμη και ένα ίχνος σκάνδαλού που θα μπορούσε να μειώσει τη φήμη της οικογενειακής επιχείρησης“.

Ωστόσο, ο όρος εμφανίστηκε την εποχή τουν πατέρα της βασίλισσας Elizabeth, King George VI. H Junor γράφει στο βιβλίο της ότι στη μοναρχία, που επικράτησε από το 1936 έως το 1952, ο όρος αναφέρθηκε και καθιερώθηκε για πρώτη φορά στον Οίκο του Windsor.

Ο Harry και η Meghan αποτελούσαν μέλη της “εταιρείας”, ωστόσο μετά την παραίτηση τους από τα βασιλικά καθήκοντα και την απομάκρυνση του πρίγκιπα Andrew, φήμες θέλουν την Βασίλισσα να δημιουργεί μια “εταιρεία των οκτώ”. Η εταιρία σύμφωνα με τις φήμες αποτελείται από την ίδια, τον πρίγκιπα William, τη δούκισσα Kate, τον πρίγκιπα Charles, τη δούκισσα Camilla, τον πρίγκιπα Edward, τη Sophie, κόμμισα του Wessex και την πριγκίπισσα Anne και σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων.

