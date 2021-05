Πρίγκιπας Harry: Οι καταχρήσεις και το αλκοόλ «έκρυψαν τον πόνο» μετά το θάνατο της μητέρας του

Ο Δούκας του Sussex είπε ότι έπινε ποσότητα αλκοόλ μίας εβδομάδας σε μια μέρα, για να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το τραύμα του θανάτου της μητέρας του.

Ο πρίγκιπας Harry ήταν επίσης πρόθυμος να πάρει ναρκωτικά για να «νιώσει λιγότερο» περισσότερο από μια δεκαετία μετά το θάνατό της.

Ο δούκας μιλούσε με την οικοδέσποινα της νέα σειράς τους για την ψυχική υγεία, Oprah Winfrey. Μίλησε επίσης για το άγχος και τις κρίσεις πανικού που είχε ως ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας και την εμπειρία του από την κηδεία της μητέρας του.

Η Diana, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ένα κυνηγητό από φωτογράφους στο Παρίσι, τον Αύγουστο του 1997.

Μιλώντας στην Oprah για τη σειρά της Apple TV, «The Me You Can't See», ο Harry περιέγραψε τις ηλικίες από 28 έως 32 ετών, ως «εφιαλτικές», κατά τις οποίες είχε κρίσεις πανικού και σοβαρό άγχος.

«Βρισκόμουν σε ένα χάος ψυχολογικά», είπε. «Κάθε φορά που έπρεπε να βάλω ένα κοστούμι και γραβάτα και υποδυθώ τον ρόλο μου, γινόμουν μούσκεμα με ιδρώτα».

Πρόσθεσε: «Ήμουν πρόθυμος να πιω πολύ αλκοόλ, ήμουν πρόθυμος να πάρω ναρκωτικά, ήμουν πρόθυμος να δοκιμάσω και να κάνω τα πράγματα που με έκαναν να νιώθω λιγότερο όπως αισθανόμουν».

Είπε ότι θα έπινε ποσότητα αλκοόλ μιας εβδομάδας κάθε Παρασκευή ή Σάββατο βράδυ, «όχι επειδή το απολάμβανα αλλά επειδή προσπαθούσα να καλύψω κάτι».

Όσα είπε για την κηδεία της μητέρας του

Ο πρίγκιπας Harry περπατούσε χαρακτηριστικά πίσω από το φέρετρο της μητέρας του στην κηδεία της, μαζί με τον αδελφό, τον πατέρα, τον θείο και τον παππού του.

«Για μένα το πράγμα που θυμάμαι περισσότερο ήταν ο ήχος των οπλών των αλόγων να πηγαίνουν κατά μήκος του εμπορικού κέντρου», είπε.

«Ήταν σαν να βρισκόμουν έξω από το σώμα μου και απλά περπατούσα κάνοντας αυτό που περίμεναν όλοι από μένα. Δείχνοντας το ένα δέκατο του συναισθήματος που έδειχναν όλοι οι άλλοι: αυτή ήταν η μαμά μου - δεν την συναντήσατε καν».

Ο πρίγκιπας, 36 ετών, έχει κάνει εκστρατεία για ομαλοποίηση των συζητήσεων σχετικά με την ψυχική υγεία και άρχισε να μιλά λεπτομερώς για τις προσωπικές του εμπειρίες πρόσφατα.

Τον Μάρτιο, αυτός και η σύζυγός του, Meghan, έκαναν συνέντευξη με την Oprah για τη ζωή τους στη βασιλική οικογένεια και τον αντίκτυπό της στην ψυχική τους υγεία.

Και σε ένα podcast την περασμένη εβδομάδα, ο πρίγκιπας Harry είπε ότι ήταν αποφασισμένος να «σπάσει τον κύκλο του πόνου» της ανατροφής του στα δικά του παιδιά και είπε ότι είχε παρακολουθήσει θεραπεία.

Ο δούκας είπε ότι τα μέλη της οικογένειας του είπαν προηγουμένως «απλά να "παίξει το παιχνίδι" και η ζωή του θα είναι πιο εύκολη».

«Αλλά έχω πολύ από τον χαρακτήρα της μαμάς μου μέσα μου», είπε. «Νιώθω σαν να είμαι έξω από το σύστημα - αλλά εξακολουθώ να είμαι κολλημένος εκεί. Ο μόνος τρόπος να ελευθερωθείς και να ξεφύγεις, είναι να πεις την αλήθεια».

