Το απόλυτο girl crush: Η Gillian Anderson μιλά για το Crown, το Sex Education και τον «ήσυχο» ακτιβισμό της

Όταν σκέφτεσαι την Gillian Anderson, η εικόνα συνοδεύεται πάντα από ήχο. Αυτόν της αισθησιακής και μπάσας φωνής της. Που μπορεί να μεταμορφωθεί από Θάτσερ σε προχωρημένη ηλικία ή να γίνει η Jean του Sex Education. Αν και οι συστάσεις είναι περιττές, επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για το girl crush μου. Τη Scully των X-Files.

Αν και ποτέ δεν άφησε στην άκρη την υποκριτική, το ηχηρό comeback της έγινε με τη σειρά-φαινόμενο Sex Education. Μία (όχι αποκλειστικά) εφηβική σειρά που μάς μυεί στον κόσμο του σεξ, την ανακάλυψη της ταυτότητας αλλά και στην πολυπλοκότερη σχέση όλων. Αυτή που έχουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό. Η sex therapist Dr. Jean Milburn είναι μία χωρισμένη γυναίκα, με γιο στην εφηβεία και απόλυτα ελεύθερη οπτική για τη ζωή. «Το Sex Education είναι η σειρά που με βοήθησε να απελευθερωθώ. Μέχρι τώρα ήμουν αυτός ο άνθρωπος που όταν τελείωνε το σεξ, έπρεπε να φορέσω κάτι για να πάω στο μπάνιο, μην τυχόν και περάσω γυμνή μπροστά από τον σύντροφό μου».

Ο 3ος κύκλος της σειράς επιστρέφει σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου (ακούγονται χειροκροτήματα) και σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η καταλληλότερη ευκαιρία για binge watching. Ας μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς με το trailer.

Η Gillian Anderson ως Σιδηρά Κυρία στο The Crown αλλά και ως Roosevelt

Η σειρά για τη βρετανική βασιλική οικογένεια μάς συνεπήρε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο του 1ου κύκλου. Δεν χρειαστήκαμε και μεγάλη πειθώ. Αριστοτεχνική φωτογραφία, μουσική, κοστούμια και φανταστικές ερμηνείες από ένα cast που ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια. Σπουδαίες ιστορικές προσωπικότητες, όπως ο Winston Churchill και η Margaret Thatcher, που ερμηνεύθηκαν από εξίσου σπουδαίους ηθοποιούς. Μετά τη Meryl Streep ως Σιδηρά Κυρία, ποια θα μπορούσε να μπει στα παπούτσια της και να δώσει εξίσου δυνατή πνοή στον ρόλο; Όπως απεδείχθη, η Gillian Anderson ήταν η σωστή επιλογή. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του (τότε) συντρόφου της, Peter Morgan, θυμηθήκαμε τον απίστευτο χαμαιλεοντισμό της. «Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν απίστευτη και ήξερα ότι υπήρχαν πολύ υψηλές προσδοκίες. Ακόμα όμως και αν δεν τα κατάφερνα, ήξερα ότι είχα δώσει όλο μου τον εαυτό».

Και τώρα είναι η σειρά της Eleanor Roosevelt. Περιμένουμε με τρομερή ανυπομονησία τη σειρά που θα διεισδύσει στις ζωές γυναικών που έγραψαν ιστορία στην πολιτική. Η Michelle Pfeiffer ως Betty Ford, η Viola Davis ως Michelle Williams και φυσικά η Anderson ως Eleanor Roosevelt.

