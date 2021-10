Μπορεί να είστε ερωτευμένοι, αλλά έχετε δύο λεκάνες στο μπάνιο όπως η Meghan Trainor και ο άντρας της;

Η καλύτερη περίοδος μιας σχέσης είναι όταν έχει πια περάσει το πρώτο αμήχανο στάδιο, το ζευγάρι έχει αναπτύξει οικειότητα και πλέον απολαμβάνουν ο ένας τις απλές καθημερινές συνήθειες του άλλου. Το τραγούδι όταν κάνει μπάνιο, τον τρόπο που δαγκώνει τα νύχια όταν βλέπει ταινία, το βούρτσισμα των δοντιών το πρωί παρέα. Ξέρετε, τα μικρά πράγματα. Φυσικά, βέβαια, κάπου μπαίνει ένα όριο στο πόσα πράγματα πρέπει να μοιράζεται ένα ζευγάρι. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι επιλέγουν να κλείνουν την πόρτα του μπάνιου όταν πάνε για το number 1 ή number 2 τους, γιατί εντάξει, πραγματικά δεν υπάρχει λόγος για μοίρασμα στην παρούσα ενέργεια.

Η Meghan Trainor και ο Daryl Sabara, ωστόσο, διαφωνούν.

Η διάσημη τραγουδίστρια ήταν πρόσφατα καλεσμένη του podcast Why Won’t You Date Me? μαζί με τον αδερφό της, Ryan, ο οποίος έκανε μια αποκάλυψη για εκείνη και τον ηθοποιό σύζυγό της, που θα μπορούσαμε να ζήσουμε και χωρίς να την ξέρουμε.

“Κάνουν κ@κά μαζί! Αυτή κάνει και ο Daryl της λέει “Θα κάτσω εδώ μαζί σου”, είπε ο αδερφός της τραγουδίστριας.

Η Trainor, προς απογοήτευση ολόκληρης της ανθρωπότητας, το παραδέχτηκε λέγοντας “Δεν μου αρέσει να κάνω κ@κά μόνη μου. Οι μόνες φορές που μπορώ να το κάνω εκτός σπιτιού είναι όταν ο Daryl είναι έξω από την πόρτα μαζί μου”.

Και ας πούμε ότι μέχρι εδώ μπορούμε, ενδεχομένως, να δείξουμε μια μικρή κατανόηση. Σε κανέναν δεν αρέσει ιδιαίτερα να κάνει τη συγκεκριμένη ανάγκη του σε χώρους εκτός του σπιτιού του. Μπορεί η Meghan να είναι λίγο πιο ευαίσθητη σε αυτό.

Αλλά όχι, η κατάσταση έμελλε να γίνει εντελώς ανατριχιαστική στην πορεία, όταν η Trainor είπε πως ζήτησαν από τον κατασκευαστή του σπιτιού τους να προσθέσει μία ακόμη λεκάνη δίπλα στην ήδη υπάρχουσα στο μπάνιο.

Η ίδια εξήγησε πως, όταν το παιδί τους ήταν ακόμα μωρό, υπήρχαν πολλά βράδια που ήθελαν να πηγαίνουν και οι δύο στο μπάνιο, την ίδια στιγμή. Οπότε ζήτησε να τους προσθέσουν μία ακόμη λεκάνη στο μπάνιο. Και τώρα, έχουν δύο λεκάνες, τη μία δίπλα στην άλλη.

Προφανώς το να πηγαίνει ο ένας σε κάποιο άλλο από τα μπάνια του μεγάλου, πολυτελούς σπιτιού τους, δεν ήταν μια ιδέα που πέρασε από το μυαλό τους.

Μην ανησυχείτε όμως, η Trainor πρόσθεσε πως αυτή και ο σύζυγός της έχουν κάτσει μαζί στις λεκάνες τους μόνο δύο φορές.

Το πρόβλημα είναι πως αυτές είναι ήδη δύο φορές παραπάνω από όσες πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αυτοί οι δύο είναι όντως φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον.