Το γλυκό post της Cynthia Nixon για το τέλος των γυρισμάτων και το «εκπληκτικό συνεργείο» του And Just Like That

To And Just Like That, το πολυαναμενόμενο reboot του Sex and the City, είναι πιο κοντά από ποτέ και πλέον μετράμε αντίστροφα για την πρεμιέρα που θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου. Ολοένα και περισσότερες πληροφορίες γίνονται γνωστές κάθε μέρα, τόσο για τους χαρακτήρες όσο και την πλοκή αλλά φυσικά και τις πολυαναμενόμενες επιστροφές.

Θα ξανασυναντήσουμε τους αγαπημένους μας χαρακτήρες, στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Θα δούμε τι κάνουν σήμερα, πώς εξελίχθηκε η ζωή τους, πώς άλλαξαν οι σχέσεις τους. Η Cynthia Nixon επανέρχεται, κι αυτή, στον ρόλο που την έκανε αγαπητή, την χειραφετημένη δικηγόρο Miranda Hobbes. Η ίδια μάλιστα σκηνοθέτησε και ένα επεισόδιο του And Just Like That και μοιράστηκε φωτογραφίες από τα παρασκήνια της νέας σειράς στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram.

Αφού ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα έγραψε: «Είμαι τόσο ευγνώμων και νιώθω δέος για όσα κατάφερε το εκπληκτικό συνεργείο μας. Ευχαριστώ τον καθένα σας ξεχωριστά. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα που με βοηθούσε κάθε μέρα να γίνω η Miranda» και ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών με τους συνεργάτες της να φορούν ίδια jackets.

Η Νixon, η Kristin Davis και η Sarah Jessica Parker επιστρέφουν σε νέες περιπέτειες και αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουν τις καθημερινές καταστάσεις στη ζωή τους ως δυναμικές γυναίκες στα 50 τους, πλέον, χρόνια.

Οι σεναριογράφοι, όπως αναφέρουν οι συντελεστές της σειράς, δεν προσπαθούν να κρατήσουν της ηρωίδες στην ψυχολογία των 30. Αυτή θα είναι μία ιστορία για τις γυναίκες που έχουν πατήσει τα 50 και βιώνουν πραγματικές δυσκολίες, όπως είναι και η πανδημία. Η Parker δήλωσε σε συνέντευξή της ότι το lockdown και η πανδημία παίζουν βασικό ρόλο στις ιστορίες τους. «Πώς θα ήταν δυνατόν να μην υπάρχει ο κορωνοϊός στο σενάριο, όταν η Νέα Υόρκη είναι πρωταγωνίστρια;».

