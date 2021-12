Η Ellen Pompeo θέλει να σταματήσετε να βλέπετε Grey's Anatomy

H Ellen Pompeo βαρέθηκε και αυτό βγαίνει προς τα έξω

Μετά από 18 σεζόν ως Meredith Grey, η Ellen Pompeo βαρέθηκε. Είναι έτοιμη να κάνει κάτι άλλο στη ζωή της και ζητά ένα πράγμα: Να κοπεί, επιτέλους, το Grey’s Anatomy.

Η ηθοποιός και παραγωγός, εξήγησε στο Insider ότι είναι έτοιμη να τα διαλύσει όλα. «Προσπαθώ να επικεντρωθώ στο να τους πείσω όλους πως πρέπει να τελειώσει», δήλωσε. «Νιώθω ότι είμαι εκείνη η αφελής που δε σταματά να λέει “μα ποια θα είναι η ιστορία, τι ιστορία θα τους πούμε;” Και όλοι μου απαντούν “Ποιος νοιάζεται, Ellen; Βγάζουμε εκατομμύρια”».

«Σαν από θαύμα, σκαρφιζόμαστε κι άλλους τρόπους να έχουμε λόγο ύπαρξης στην τηλεόραση», συνέχισε. «Και αν υπάρχει λόγος, η θέση μας εξασφαλίζεται».

Η Pompeo παίζει στο Grey’s Anatomy από το πρώτο κιόλας επεισόδιο, που προβλήθηκε το 2005. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μάλιστα, υπερασπίστηκε τη σειρά στο Twitter, όταν κάποιος το αποκάλεσε «καλάθι αχρήστων».

«Δεκαεπτά σεζόν, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, πάντα», έγραψε. «Σίγουρα δεν είναι εύκολο να συνεχίζεις και να είσαι πάντα τέλειος… Το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ που το τσεκάρετε, σε κάθε περίπτωση, και ευχαριστώ για το feedback, έχει σημασία... σας στέλνω αγάπη».

All good! Seventeen seasons we can’t please everyone all the time … it’s definitely not easy keeping it going and keeping it great… I get it…thanks for checking it out anyway… and thanks for your feedback it matters …sending you love 🙏🏼😘 https://t.co/ZAalPDXOee