Το πρώτο celeb δράμα του 2022: H Κim Kardashian έκανε unfollow τη Miley Cyrus και αιτία είναι ο Pete Davidson

Νέα χρονιά, νέα δράματα στον κατά τα άλλα φαντασμαγορικό κόσμο της showbiz.

H Κim Kardashian έκανε unfollow τη Miley Cyrus στο Instagram, μετά το live show της τραγουδίστριας και του Pete Davidson για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τα μέσα αναρωτήθηκαν ποιος ήταν ο λόγος και ένα fan account της Miley Cyrus σχολίασε ότι η Kim ακολουθούσε τη Cyrus ως τις 10 Δεκεμβρίου, την ίδια ημέρα δηλαδή που τα δημοσιεύματα του Page Six έλεγαν ότι η Cyrus πήγε στο διαμέρισμα του Davidson μετά την κοινή τους εμφάνιση στην εκπομπή "Tonight Show".

To Page Six ανέφερε αποκλειστικά ότι μετά την εμφάνιση στο "The Tonight Show", η Cyrus εθεάθη να κατευθύνεται προς το διαμέρισμα του Davidson στο Staten Island.

Όπως όλα δείχνουν η Kim δεν είχε τόσο καλή προδιάθεση για αυτήν τη συνεργασία, αλλά αυτό που φαίνεται να κορύφωσε την άτυπη κόντρα τους ήταν το show της Miley και του Pete για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Στο show η χημεία τους ήταν ολοφάνερη και αυτό δεν έμεινε ασχολίαστο από τους χρήστες των social media. Τώρα μένει να δούμε αν η σχέση της Kim με τον Pete θα συνεχιστεί ή αν οι τελευταίες εξελίξεις σήμαναν το άδοξο τέλος της.