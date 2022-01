Γιατί το ίντερνετ πιστεύει ότι η Ελισάβετ πέθανε; Οι viral θεωρίες συνωμοσίας

Κάποιοι είναι σίγουροι πως η Βασίλισσα όχι απλώς πέθανε, αλλά το Παλάτι προσπαθεί να το κρύψει. Αλήθεια.

Είναι η μακροβιότερη μονάρχης της σύγχρονης ιστορίας και σίγουρα έχουν δει πολλά τα μάτια της. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος; Ήταν εκεί. Brexit; Ήταν εκεί. Megxit; Εκεί κι αν ήταν. Πανδημία, αποαποικιοποίηση, οικονομική κρίση – η Βασίλισσα Ελισάβετ έχει αντιμετωπίσει τα πάντα. Κι ενώ άλλοι (όχι εμείς, ούτε εσείς, αλλά έχουμε ακούσει ιστορίες φίλων) ονειρεύονται τη σύνταξη από τώρα, εκείνη συνεχίζει δυναμικά. ‘Η έτσι νομίζουμε.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου αρνούνται να πιστέψουν ότι η Elizabeth είναι τόσο δραστήρια στα 95 της. Μάλιστα, δημιουργούν θεωρίες συνωμοσίας στις οποίες εκείνη πρωταγωνιστεί, εξηγώντας πως έχει πεθάνει και το Παλάτι προσπαθεί να το κρύψει. Δεν είναι αστείο.

Επισήμως, ζει και βασιλεύει (κυριολεκτικά). Μάλιστα, σχεδιάζει ολόκληρο πάρτι για τα 70 χρόνια στον θρόνο, μια επέτειο που ονομάζεται Πλατινένιο Ιωβηλαίο και η Ελισάβετ θα γίνει η πρώτη που θα το γιορτάσει. Ήδη ξεκίνησε διαγωνισμός για να βρεθεί ο καλύτερος ζαχαροπλάστης που θα αναλάβει την «Πλατινένια Πουτίγκα», ενώ ο νικητής θα παρευρεθεί και στις επίσημες εκδηλώσεις.

Αφού λοιπόν γίνονται όλα αυτά, γιατί κάποιοι υποστηρίζουν πως πέθανε; Η Βασίλισσα έχει εξαφανιστεί από το κοινό – ακυρώνει επίσημες εμφανίσεις, έχει μπει στο νοσοκομείο δύο φορές, το βρετανικό MSN ανέφερε πως royal experts κάνουν λόγο για «μία νέα φάση» στη ζωή της, ενώ πιθανότατα δε θα τη δει κανείς ως τον Φεβρουάριο.

Εντάξει, αυτά δεν δείχνουν ότι δε βρίσκεται στη ζωή, θα μπορούσαν να οφείλονται μόνο στην ηλικία της. Αρκούν, όμως, στους συνωμοσιολόγους αλλά και σε όσους θέλουν απλώς να κάνουν πλάκα στα social media.

buckingham palace announced today that the queen has gone to live on a farm in the country where she'll have a lot more space to run around with other queens