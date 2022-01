Kristin Davis: «Θα χρησιμοποιήσω το Sex and the City ως εργαλείο εκπαίδευσης για τα παιδιά μου»

H Kristin Davis μίλησε για την ανατροφή των παιδιών της και τον τρόπο που η δουλειά της θα την βοηθήσει σε αυτό

Η Kristin Davis μίλησε στην εκπομπή της Kelly Clarkson με αφορμή το reboot του And Just Like That για το πώς διαχειρίζεται το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί σε μία σειρά που αναφέρεται στο sex, όταν πρέπει να το εξηγήσει στα δύο μικρά παιδιά της.

Η ίδια αποκάλυψε ότι τα δυο της παιδιά, η κόρη της Gemma, 10 ετών, και ο γιος της Wilson, 3 ετών, είναι πολύ μικρά ακόμη για να παρακολουθήσουν επεισόδια της σειράς. Μάλιστα, η Davis περιέγραψε και μια στιγμή που ένιωσε άβολα.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός μίλησε για ένα περιστατικό κατά το οποίο βρισκόταν στο αεροπλάνο με την κόρη της, όταν παρατήρησε στην οθόνη του μπροστινού καθίσματος τη μητέρα της να παίζει στη σειρά. Τότε, η Davis πανικοβλήθηκε γιατί δεν ήξερε πώς να της το εξηγήσει αλλά ταυτόχρονα φοβόταν μήπως το παιδί έβλεπε κάποια ακατάλληλη σκηνή.

«Τώρα που είναι μεγαλύτερη και που εκτίθεται σε όλα αυτά τα πράγματα, ακόμα και αν ελέγχω τα πάντα, σκέφτομαι πως θα χρησιμοποιήσω το Sex and the City, ως εργαλείο εκπαίδευσης». Η Davis πρόσθεσε ότι θέλει τα παιδιά της να της μιλούν ανοιχτά για ό,τι τα προβληματίζει και το το Sex and the City, είναι ένα είδος καλού εκπαιδευτικού τρόπου για αργότερα που θα θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα για το sex.

Δείτε το video της συνέντευξης: